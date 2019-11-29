Чубаров: Молчание о Крыме в Париже будет как подарок для Путина

Если президент Владимир Зеленский не потребует вернуть Крым Украине на встрече "нормандской четверки" в Париже 9 декабря, президент России может воспринять это как согласие на аннексию.

Источник: мнение главы Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова, высказанное в интервью "Голосу Америки"

Прямая речь: "У нас есть большая тревога по этому поводу. Если еще в октябре президент Украины Владимир Зеленский говорил о том, что в ходе встречи "Нормандской четверки" он обязательно скажет о необходимости возвращения как Крыма, так и Донбасса, то в последнее время в его риторике слово "Крым" в связи с "Нормандской встречей" исчезло.

И мы это отмечаем с большой тревогой, потому что понимаем, что под давлением разных обстоятельств, в том числе и ожиданий наших западных партнеров, в частности, Макрона и Меркель, и в контексте актуализации вопроса о транзите российского газа через Украину, возможно, господин Зеленский не готов выполнить свое обещание.

Нас это очень волнует, потому что мы понимаем, что само по себе отсутствие упоминания Крыма, умолчание о Крыме Путиным будет восприниматься как подарок, как согласие на то, чтобы ему дальше уже максимально закреплять за собой Крым.

И даже если кто-то будет возражать, то он будет ссылаться на эту встречу и говорить: "Слушайте, вы же сами этого особо и не хотели". Мы пытаемся донести свою точку зрения и президенту Зеленскому".

Детали: Чубаров считает, что надо обращаться к партнерам Украины – президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру Германии Ангеле Меркель.

По его мнению, можно предложить западным политикам "простую формулу", которую озвучил бывший крымский политзаключенный Олег Сенцов: думая о дружбе с Россией и Владимиром Путиным, вспоминать о 13 тысяч погибших в Украине и притеснении крымских татар.

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