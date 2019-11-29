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Дубілет обіцяє позбавити українців від паперових квитанцій

П'ятниця, 29 листопада 2019, 09:21

Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет анонсував створення за 1-3 місяці сервісу, який позбавить українців від необхідності пред’являти паперові квитанції про сплату.

Джерело: пост Дубілета у Facebook

Пряма мова: "Ми плануємо запустити сервіс, який дозволить позбавитись такого явища, коли чиновники вимагають від громадян квитанцію про оплату (часто ще й з мокрою печаткою).

З огляду на те, що сам сервіс відносно простий, а регулювання відбувається на рівні Кабміну, а не Парламенту, я розраховую, що ми його запустимо протягом 1-3 місяців.

Ми приймемо постанову, якою зобов'яжемо всі держоргани переглянути свої процедури та не вимагати паперові квитанції".

Деталі: За словами Дубілета, сервіс буде дуже простий. Це буде веб-сторінка (наприклад, check.gov.ua), до якої через просте і надійне API зможуть підключитись будь-які українські банки.

Користувач зможе оплатити послугу через Приват24, monobank або інший банк, отримати номер квитанції і відразу показати його чиновнику.

На сторінці сервісу можна буде ввести номер квитанції — і побачити її на екрані, а за потреби скачати з накладеним ЕЦП.

Передісторія:

  • Наразі при сплаті низки послуг (отримання паспорта, аліменти, мита тощо) українці мусять здійснювати у місцевих касах чи кіосках, або отримувати у банківському відділенні квитанцію.

Українська правда

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Теми: Кабінет міністрівДубілетдіджиталізація
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