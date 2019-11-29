Дубилет обещает избавить украинцев от бумажных квитанций

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Пятница, 29 ноября 2019, 10:21

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет анонсировал создание за 1-3 месяца сервиса, который избавит украинцев от необходимости предъявлять бумажные квитанции об уплате.

Источник: пост Дубилет в Facebook

Прямая речь: "Мы планируем запустить сервис, который позволит избавиться такого явления, когда чиновники требуют от граждан квитанцию ​​об оплате (часто еще и с мокрой печатью).

Учитывая то, что сам сервис относительно простой, а регулирование происходит на уровне Кабмина, а не парламента, я рассчитываю, что мы его запустим в течение 1-3 месяцев.

Мы примем постановление, которым обяжет все госорганы пересмотреть свои процедуры и не требовать бумажные квитанции".

Детали: По словам Дубилет, сервис будет очень простой. Это будет веб-страница (например, check.gov.ua), к которой через простое и надежное API смогут подключиться любые украинские банки.

Пользователь сможет оплатить услугу через Приват24, monobank или другой банк, получить номер квитанции и сразу показать его чиновнику.

На странице сервиса можно будет ввести номер квитанции – и увидеть ее на экране, а при необходимости скачать с наложенным ЭЦП.

Предыстория:

  • Сейчас при уплате ряда услуг (получение паспорта, алименты, пошлины и т.д.) украинцы должны осуществлять в местных кассах или киосках, или получать в банковском отделении квитанцию.

Украинская правда
Темы: Кабинет министров Дубилет диджитализация


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