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В облраді Миколаєва бунт: хочуть змістити голову, винесли кабінку для голосування

П'ятниця, 29 листопада 2019, 11:03

У Миколаєві депутати зламали двері у сесійну залу обласної ради і винесли звідти кабінку для голосування.

Джерело: голова Миколаївської обласної ради Вікторія Москаленко на офіційній сторінці облради у Facebook, "Укрінформ"

Пряма мова Москаленко: "Група депутатів зламала двері у сесійну залу після закінчення робочого дня і винесли звідти кабінку для голосування. Зараз цією подією займатимуться правоохоронці. Хочу зазначити, що це зроблено для того, щоб здійснити переворот в обласній раді, зокрема, незаконно відсторонити мене від посади".

Деталі: Москаленко офіційно попросила поліцію та СБУ втрутитися в ці події і дати їм відповідну оцінку.

За даними "Укрінформу", нині сесійна зала забарикадована, біля неї чергують правоохоронці і нікого туди не пускають.

Водночас група депутатів у п’ятницю проводить закрите засідання в одному з приміщень обласної ради на четвертому поверсі. В холі знаходиться багато журналістів та активістів, але нікого на засідання не пускають.

За словами волонтерки та активістки Ольги Вербицької, наразі в обласній раді відбувається щось "на кшталт голосування 16 січня 2014 року у Верховній Раді": група антиукраїнськи налаштованих депутатів намагається в будь-який спосіб відсторонити від посади голову обласної ради.

Що передувало: Голова Миколаївської обласної ради заявила, що проти неї відбуваються незаконні дії, спрямовані на відсторонення її від посади. Частина депутатів з так званої "групи Стадніка" (голови ОДА – ред.) вирішили проводити сесію 26 листопада без її участі, щоб розглянути питання зняття її з посади.

У свою чергу, активісти, серед яких відомі у Миколаєві волонтери та учасники АТО, фактично зірвали проведення сесії 26 листопада, вимагаючи не розглядати питання зняття з посади Москаленко. Вони також зустрілися з головою облдержадміністрації Олександром Стадніком і вимагали у нього припинити тиснути на депутатів, щоб ті проголосували за зняття Москаленко з посади. Адже в останні дні низка депутатів публічно заявляли, що на них з боку ОДА у цьому питанні чиниться тиск.

Варто зауважити, що наступна сесія обласної ради запланована на 3 грудня. Проте 28 листопада група депутатів зібрала необхідну кількість підписів і поставила голову облради перед вимогою провести засідання 29 листопада.

"Українська правда" у Threads

Теми: Миколаїв
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