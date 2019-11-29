В облсовете Николаева бунт: хотят сместить главу, вынесли кабинку для голосования

В Николаеве депутаты сломали двери в сессионный зал областного совета и вынесли оттуда кабинку для голосования.

Источник: председатель Николаевского областного совета Виктория Москаленко на официальной странице облсовета в Facebook, "Укринформ"

Прямая речь Москаленко: "Группа депутатов взломала дверь в сессионный зал после окончания рабочего дня и вынесла оттуда кабинку для голосования. Сейчас этим событием заниматься правоохранители. Хочу отметить, что это сделано для того, чтобы совершить переворот в областном совете, в частности, незаконно отстранить меня от должности".

Детали: Москаленко официально попросила полицию и СБУ вмешаться в эти события и дать им соответствующую оценку.

По данным "Укринформа", в настоящее время сессионный зал забаррикадирован, возле него дежурят правоохранители и никого туда не пускают.

В то же время группа депутатов в пятницу проводит закрытое заседание в одном из помещений областного совета на четвертом этаже. В холле находится много журналистов и активистов, но никого на заседание не пускают.

По словам волонтера и активистки Ольги Вербицкой, сейчас в областном совете происходит нечто "вроде голосования 16 января 2014 года в Верховной Раде": группа антиукраински настроенных депутатов пытается любым способом отстранить от должности председателя областного совета.

Что предшествовало: Председатель Николаевского областного совета заявила, что против нее происходят незаконные действия, направленные на отстранение ее от должности. Часть депутатов из так называемой "группы Стадника" (главы ОГА - ред.) решили проводить сессию 26 ноября без ее участия, чтобы рассмотреть вопрос о снятии ее с должности.

В свою очередь, активисты, среди которых известные в Николаеве волонтеры и участники АТО, фактически сорвали проведение сессии 26 ноября, требуя не рассматривать вопрос снятия с должности Москаленко. Они также встретились с председателем облгосадминистрации Александром Стадником и требовали от него прекратить оказывать давление на депутатов, чтобы те проголосовали за снятие Москаленко от должности. Ведь в последние дни ряд депутатов публично заявляли, что на них со стороны ОГА в этом вопросе оказывается давление.

Стоит отметить, что следующая сессия областного совета запланирована на 3 декабря. Однако 28 ноября группа депутатов собрала необходимое количество подписей и поставила председателя облсовета перед требованием провести заседание 29 ноября.