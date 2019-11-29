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СБУ: Харків’янин у змові з прикордонниками возив до Росії нелегалів під речами

П'ятниця, 29 листопада 2019, 11:47

Служба безпеки України блокувала на Харківщині переправлення нелегалів до Росії, до якого причетні прикордонники та митники.

Джерело: сайт СБУ

Дослівно: "Організував нелегальне переправлення мешканець Харківщини. Він підшуковував клієнтів серед мешканців Близького Сходу, які нелегально перебували на території України з порушенням права міграційного законодавства та прагнули потрапити до РФ.

Перетин українського кордону забезпечували посадовці.

За "винагороду" від 500 до 800 доларів США організатор нелегальної міграції перевозив "транзитерів" у власному авто, заховавши під товарами та речами.

Також задокументовано, що зловмисник, маючи домовленості з працівниками прикордонної служби ФСБ РФ, налагодив контрабандні поставки товарів з Росії в Україну, перетинаючи кордон по декілька разів на тиждень".

 

Деталі: Правоохоронці затримали зловмисника згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час перетину пункту пропуску "Гоптівка" Харківської митниці.

 
 

В автомобілі затриманого було виявлено нелегала, кошти за перевезення у сумі 500 доларів США, товари, посилки та російські рублі.

 

Наразі вирішується питання щодо здійснення затриманому повідомлення про підозру у вчиненні злочину за ч. 2 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.

Заходи з викриття та блокування незаконної міграції проводили співробітники Управління СБУ у Черкаській області спільно з Управлінням внутрішньої та власної безпеки Державної прикордонної служби під процесуальним керівництвом прокуратури Харківської області.

"Українська правда" у Threads

Теми: кордонРосіяПрикордонна службаконтрабандаСБУ
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