СБУ: Харьковчанин в сговоре с пограничниками возил в Россию нелегалов под вещами

Служба безопасности Украины блокировала в Харьковской области переправку нелегалов в Россию, к которой причастны пограничники и таможенники.

Источник: сайт СБУ

Дословно: "Организовал нелегальную переправку житель Харьковской области. Он подыскивал клиентов среди жителей Ближнего Востока, которые нелегально находились на территории Украины с нарушением права миграционного законодательства и стремились попасть в РФ.

Пересечение украинской границы обеспечивали чиновники.

За "вознаграждение" от 500 до 800 долларов США организатор нелегальной миграции перевозил "транзитеров" в собственном авто, спрятав под товарами и вещами.

Также задокументировано, что злоумышленник, имея договоренности с работниками пограничной службы ФСБ РФ, наладил контрабандные поставки товаров из России в Украину, пересекая границу по несколько раз в неделю".

Детали: Правоохранители задержали злоумышленника согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины при пересечении пункта пропуска "Гоптовка" Харьковской таможни.

В автомобиле задержанного был обнаружен нелегал, средства за перевозку в сумме 500 долларов США, товары, посылки и российские рубли.

Сейчас решается вопрос об осуществлении задержанному сообщения о подозрении в совершении преступления по ч. 2 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины.

Мероприятия по разоблачению и блокировке незаконной миграции проводили сотрудники Управления СБУ в Черкасской области совместно с Управлением внутренней и собственной безопасности Государственной пограничной службы во процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области.