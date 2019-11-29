Окупанти повторно використовують міни, вилучені в районах відведення – розвідка

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П'ятниця, 29 листопада 2019, 14:55

На Донбасі російсько-окупаційні війська мінують нові території, в тому числі – боєприпасами, вилученими під час розмінування ділянок в районах відведення військ.

Джерело: капітан пресцентру Міністерства оборони Михайло Шаравара на брифінгу 29 листопада

Деталі: За даними розвідки, російські окупанти інтенсивно вдосконалюють фортифікації передових позицій своїх з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ, в тому числі облаштовують позиції для їх використання у зимовий період.

Крім того, ворог встановлює додаткові мінно-вибухові загородження з використанням заборонених міжнародними конвенціями протипіхотних мін та саморобних вибухових пристроїв, у т.ч. поза межами позицій.

Дослівно: "При цьому, для мінування окремих ділянок території окупанти використовують міни, вилучені під час розмінування місцевості у районах відведення військ".

Українська правда
Теми: Донбас тероризм розвідка


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