Оккупанты повторно используют мины, изъятые в районах отвода войск – разведка

218 просмотров
Пятница, 29 ноября 2019, 14:55

На Донбассе российско-оккупационные войска минируют новые территории, в том числе - боеприпасами, изъятыми при разминировании участков в районах отвода войск.

Источник: капитан пресс-центра Министерства обороны Михаил Шаравара на брифинге 29 ноября

Детали: По данным разведки, российские оккупанты интенсивно совершенствуют фортификации передовых позиций своих соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ, в том числе обустраивают позиции на зимний период.

Кроме того, враг устанавливает дополнительные минно-взрывные заграждения с использованием запрещенных международными конвенциями противопехотных мин и самодельных взрывных устройств, в т.ч. вне позиций.

Дословно: "При этом, для минирования отдельных участков территории оккупанты используют мины, изъятые во время разминирования местности в районах отвода войск".

Украинская правда
Темы: Донбасс терроризм разведка


powered by lun.ua
Материалы по теме
КПВВ на Донбассе переходят на зимний график 29 ноября 2019, 09:37
Боевики 9 раз нарушили режим "тишины" – ООС 29 ноября 2019, 07:07
Власть хочет сделать больше гуманитарных коридоров на Донбассе – секретарь СНБО 29 ноября 2019, 02:13
Все новости
Главные новости
Боевики ОРДО установили "государственную" границу с Украиной – росСМИ
Зеленский подписал закон о новых званиях в армии
Квасьневский рассказал, за что сына Байдена взяли в Burisma
Гончарук хочет построить "качественные дороги" за 3-5 лет
Все новости
здоровье

Паническая атака: что это такое и почему она возникает

Каждый день – как последний. Правила жизни Павла Шеремета

социум

Почему "черная пятница" может повредить здоровью и окружающей среде

Поиск по сайту
Архив
Весь архів