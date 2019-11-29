Оккупанты повторно используют мины, изъятые в районах отвода войск – разведка

На Донбассе российско-оккупационные войска минируют новые территории, в том числе - боеприпасами, изъятыми при разминировании участков в районах отвода войск.

Источник: капитан пресс-центра Министерства обороны Михаил Шаравара на брифинге 29 ноября

Детали: По данным разведки, российские оккупанты интенсивно совершенствуют фортификации передовых позиций своих соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ, в том числе обустраивают позиции на зимний период.

Кроме того, враг устанавливает дополнительные минно-взрывные заграждения с использованием запрещенных международными конвенциями противопехотных мин и самодельных взрывных устройств, в т.ч. вне позиций.

Дословно: "При этом, для минирования отдельных участков территории оккупанты используют мины, изъятые во время разминирования местности в районах отвода войск".