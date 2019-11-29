Суд пом’якшив домашній арешт журналісту, підозрюваному у держзраді

Корольовський районний суд Житомира дозволив підозрюваному у державній зраді блогеру-журналісту Василю Муравицькому нічний домашній арешт замість цілодобового.

Джерело: "Укрінформ" із зали суду

Деталі: Прокурор Вадим Левченко наполягав на зміні запобіжного заходу на тримання під вартою з можливістю внесення грошової застави у розмірі 570 тисяч гривень.

Натомість адвокат Муравицького Світлана Новицька заявила клопотання про незастосування жодного запобіжного заходу до підсудного.

Суд у підсумку пом’яшив домашній арешт підозрюваному.

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