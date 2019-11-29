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Суд пом’якшив домашній арешт журналісту, підозрюваному у держзраді

П'ятниця, 29 листопада 2019, 14:24

Корольовський районний суд Житомира дозволив підозрюваному у державній зраді блогеру-журналісту Василю Муравицькому нічний домашній арешт замість цілодобового.

Джерело: "Укрінформ" із зали суду

Деталі: Прокурор Вадим Левченко наполягав на зміні запобіжного заходу на тримання під вартою з можливістю внесення грошової застави у розмірі 570 тисяч гривень.

Натомість адвокат Муравицького Світлана Новицька заявила клопотання про незастосування жодного запобіжного заходу до підсудного.

Суд у підсумку пом’яшив домашній арешт підозрюваному.

Передісторія:

  • Справа Муравицького ведеться з 2017 року. За даними слідства, підозрюваний кілька років співпрацював із представниками іноземної держави. Зокрема, готував та розповсюджував через мережу інтернет публікації, що містять елементи психологічного маніпулювання суспільною свідомістю та спрямовані на розпалювання національної ворожнечі.
  • Окрім того, його звинувачують у розповсюдженні інформації про збір грошей для забезпечення діяльності бойовиків ОРДЛО.
  • З серпня 2017 року Корольовський районний суд Житомира ухвалив рішення взяти Муравицького під варту.   
  • У той же час в червні 2018 року суд відпустив його додому під цілодобовий домашній арешт.

Теми: держзрадаЖитомир
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