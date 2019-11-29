Суд смягчил домашний арест журналисту, подозреваемому в госизмене

Королёвский районный суд Житомира позволил подозреваемому в государственной измене блогеру-журналисту Василию Муравицкому ночной домашний арест вместо круглосуточного.

Источник: "Укринформ" из зала суда

Детали: Прокурор Вадим Левченко настаивал на изменении меры пресечения на содержание под стражей с возможностью внесения денежного залога в размере 570 тысяч гривен.

Зато адвокат Муравицкого Светлана Новицкая заявила ходатайство о неприменении ни меры пресечения к подсудимому.

Суд в итоге помьяшив домашний арест подозреваемому.

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