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Суд смягчил домашний арест журналисту, подозреваемому в госизмене

Пятница, 29 ноября 2019, 14:24

Королёвский районный суд Житомира позволил подозреваемому в государственной измене блогеру-журналисту Василию Муравицкому ночной домашний арест вместо круглосуточного.

Источник: "Укринформ" из зала суда

Детали: Прокурор Вадим Левченко настаивал на изменении меры пресечения на содержание под стражей с возможностью внесения денежного залога в размере 570 тысяч гривен.

Зато адвокат Муравицкого Светлана Новицкая заявила ходатайство о неприменении ни меры пресечения к подсудимому.

Суд в итоге помьяшив домашний арест подозреваемому.

Предыстория:

  • Дело Муравицкого ведется с 2017 года. По данным следствия, подозреваемый несколько лет сотрудничал с представителями иностранного государства. В частности, готовил и распространял через интернет публикации, содержащие элементы психологического манипулирования общественным сознанием и направлены на разжигание национальной вражды.
  • Кроме того, его обвиняют в распространении информации о сборе денег для обеспечения деятельности боевиков ОРДЛО.
  • В августе 2017 Королевский районный суд Житомира принял решение взять Муравицкого под стражу.
  • В то же время в июне 2018 года суд отпустил его домой под круглосуточный домашний арест.

Темы: госизменаЖитомир
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