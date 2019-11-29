Суд смягчил домашний арест журналисту, подозреваемому в госизмене
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Пятница, 29 ноября 2019, 15:24
Королёвский районный суд Житомира позволил подозреваемому в государственной измене блогеру-журналисту Василию Муравицкому ночной домашний арест вместо круглосуточного.
Источник: "Укринформ" из зала суда
Детали: Прокурор Вадим Левченко настаивал на изменении меры пресечения на содержание под стражей с возможностью внесения денежного залога в размере 570 тысяч гривен.
Зато адвокат Муравицкого Светлана Новицкая заявила ходатайство о неприменении ни меры пресечения к подсудимому.
Суд в итоге помьяшив домашний арест подозреваемому.
Предыстория:
- Дело Муравицкого ведется с 2017 года. По данным следствия, подозреваемый несколько лет сотрудничал с представителями иностранного государства. В частности, готовил и распространял через интернет публикации, содержащие элементы психологического манипулирования общественным сознанием и направлены на разжигание национальной вражды.
- Кроме того, его обвиняют в распространении информации о сборе денег для обеспечения деятельности боевиков ОРДЛО.
- В августе 2017 Королевский районный суд Житомира принял решение взять Муравицкого под стражу.
- В то же время в июне 2018 года суд отпустил его домой под круглосуточный домашний арест.
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