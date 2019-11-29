Стрілянина в Лондоні: закрили метро, евакуюють магазини, є поранені
Поблизу Лондонського мосту, де сталася стрілянина, евакуюють магазини, також закрили станцію метро.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Independent
Поліція: "Викликали о 13.58 у зв’язку з ножовим нападом в будівлях поблизу Лондонського мосту. На місце прибули і екстрені служби...
Поліція затримала одного чоловіка. Ми гадаємо, декілька людей отримали поранення".
Деталі: Персонал станції Monument стверджує, що 5 осіб отримали поранення.
Інцидент трапився неподалік від місця теракту 2017 року.
Додаткових деталей інциденту в поліції не надали. Очевидці повідомляють про п'ять чи шість пострілів, які пролунали під час інциденту.
Повідомляється, що найближчу до Лондонського мосту станцію метро закрили.
Також повідомляється про евакуацію магазинів і офісів в районі інциденту.
Що передувало: У п’ятницю в другій половині дня перекрили Лондонський міст над річкою Темза, який сполучає центральні райони міста.
Столична поліція заявила, що її викликали на інцидент з різаниною в приміщенні біля мосту. Постріли пролунали, коли на місце прибули силовики.
Нагадаємо:
- Менш як через тиждень, 3-4 грудня, у Лондоні відбудеться саміт НАТО.
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