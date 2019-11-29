Стрілянина в Лондоні: закрили метро, евакуюють магазини, є поранені

6881 перегляд
П'ятниця, 29 листопада 2019, 17:27

Поблизу Лондонського мосту, де сталася стрілянина, евакуюють магазини, також закрили станцію метро.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Independent

Поліція: "Викликали о 13.58 у зв’язку з ножовим нападом в будівлях поблизу Лондонського мосту. На місце прибули і екстрені служби...

Поліція затримала одного чоловіка. Ми гадаємо, декілька людей отримали поранення".

Деталі: Персонал станції Monument стверджує, що 5 осіб отримали поранення.

Інцидент трапився неподалік від місця теракту 2017 року.

Додаткових деталей інциденту в поліції не надали. Очевидці повідомляють про п'ять чи шість пострілів, які пролунали під час інциденту.

Повідомляється, що найближчу до Лондонського мосту станцію метро закрили.

Також повідомляється про евакуацію магазинів і офісів в районі інциденту.

Що передувало: У п’ятницю в другій половині дня перекрили Лондонський міст над річкою Темза, який сполучає центральні райони міста.

Столична поліція заявила, що її викликали на інцидент з різаниною в приміщенні біля мосту. Постріли пролунали, коли на місце прибули силовики.

Нагадаємо:

  • Менш як через тиждень, 3-4 грудня, у Лондоні відбудеться саміт НАТО.

Теми: Велика Британія поліція


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Джонсон обіцяє вийти з ЄС до 31 січня 24 листопада 2019, 18:14
Чисельність британського війська хочуть значно скоротити – ЗМІ 24 листопада 2019, 15:07
The Economist показав відео з Україною без Криму 24 листопада 2019, 11:30
Усі новини
Головні новини
Ексголів VAB Банку оголосили в розшук
Синоптики анонсували перший сніг
Бойовики ОРДО встановили "державний" кордон з Україною – росЗМІ
Зеленський підписав закон про нові звання в армії
Усі новини
пояснює Супрун

Чи можна "почистити" судини?

мода

Гуру моди закликала цінувати одяг та залишати в спадок дітям

Діти

Як успішно спілкуватись з дітьми? Корисні поради та вправи