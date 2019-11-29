Стрельба в Лондоне: закрыли метро, эвакуируют магазины, есть раненые
Вблизи Лондонского моста, где произошла стрельба, эвакуируют магазины, также закрыли станцию метро.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Independent
Полиция: "Вызвали в 13.58 в связи с ножевым нападением в здании вблизи Лондонского моста. На место происшествия прибыли экстренные службы...
Полиция задержала одного человека. Мы думаем, несколько человек получили ранения".
Детали: Персонал станции Monument утверждает, что 5 человек получили ранения.
Инцидент произошел неподалеку от места теракта 2017 года.
Дополнительных деталей инцидента в полиции не предоставили. Очевидцы сообщают о пяти или шести выстрелах, прозвучавших во время инцидента.
Сообщается, что ближайшую к Лондонскому мосту станцию метро закрыли.
Также сообщается об эвакуации магазинов и офисов в районе инцидента.
Что предшествовало: В пятницу во второй половине дня перекрыли Лондонский мост над рекой Темза, который соединяет центральные районы города.
Столичная полиция заявила, что ее вызвали на инцидент с поножовщиной в помещении у моста. Выстрелы прозвучали, когда на место прибыли силовики.
Напомним:
- Менее чем через неделю, 3-4 декабря, в Лондоне состоится саммит НАТО.
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