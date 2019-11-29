Стрельба в Лондоне: закрыли метро, эвакуируют магазины, есть раненые

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Пятница, 29 ноября 2019, 17:27

Вблизи Лондонского моста, где произошла стрельба, эвакуируют магазины, также закрыли станцию ​​метро.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Independent

Полиция: "Вызвали в 13.58 в связи с ножевым нападением в здании вблизи Лондонского моста. На место происшествия прибыли экстренные службы...

Полиция задержала одного человека. Мы думаем, несколько человек получили ранения".

Детали: Персонал станции Monument утверждает, что 5 человек получили ранения.

Инцидент произошел неподалеку от места теракта 2017 года.

Дополнительных деталей инцидента в полиции не предоставили. Очевидцы сообщают о пяти или шести выстрелах, прозвучавших во время инцидента.

Сообщается, что ближайшую к Лондонскому мосту станцию ​​метро закрыли.

Также сообщается об эвакуации магазинов и офисов в районе инцидента.

Что предшествовало: В пятницу во второй половине дня перекрыли Лондонский мост над рекой Темза, который соединяет центральные районы города.

Столичная полиция заявила, что ее вызвали на инцидент с поножовщиной в помещении у моста. Выстрелы прозвучали, когда на место прибыли силовики.

Напомним:

  • Менее чем через неделю, 3-4 декабря, в Лондоне состоится саммит НАТО.

Темы: Великобритания полиция


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