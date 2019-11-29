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Стрілянина у Лондоні: підозрюваний вбитий, у нього був муляж вибухівки

П'ятниця, 29 листопада 2019, 18:37

Поліція Лондона повідомила, що у підозрюваного в ножовому нападі на Лондонському мосту був муляж вибухівки.

Про це заявив асистент комісара поліції Лондона Ніл Басу на спеціальній пресконференції, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

"Я можу підтвердити, що приблизно о 2 годині дня сьогодні, в п'ятницю 29 листопада, поліція була викликана на різанину в приміщенні недалеко від Лондонського мосту" - сказав він.

За словами Басу, підозрюваний був застрелений спеціальними озброєними офіцерами з лондонської поліції і помер на місці злочину.

"Ще кілька людей отримали травми під час цього інциденту" - розповів він.

Він також прокоментував повідомлення про вибухівку у підозрюваного. За його словами, до тіла чоловіка був прив'язаний пристрій, однак він виявився муляжем вибухівки.

Поліція зберігає посилений кордон безпеки в районі місця інциденту.

"Українська правда" у Threads

Теми: Велика Британіятеракт
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