Стрельба в Лондоне: подозреваемый убит, у него был муляж взрывчатки

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Пятница, 29 ноября 2019, 19:37

Полиция Лондона сообщила, что у подозреваемого в ножевом нападении на Лондонском мосту был муляж взрывчатки.

Об этом заявил помощник комиссара полиции Лондона Нил Басу на специальной пресс-конференции, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

"Я могу подтвердить, что примерно в 2 часа дня сегодня, в пятницу 29 ноября, полиция была вызвана на резню в помещении недалеко от Лондонского моста", - сказал он.

По словам Басу, подозреваемый был застрелен специальными вооруженными офицерами из лондонской полиции и скончался на месте преступления.

"Еще несколько людей получили травмы во время этого инцидента", - рассказал он.

Он также прокомментировал сообщение о взрывчатке у подозреваемого. По его словам, к телу мужчины было привязано устройство, оказавшееся однако муляжом взрывчатки.

Полиция сохраняет усиленный периметр безопасности в районе места инцидента.

Темы: Великобритания теракт


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