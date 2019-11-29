У Гаазі напали з ножем на відвідувачів торгового центру, є постраждалі

У Гаазі на жвавій торговій вулиці напали з ножем на перехожих. Щонайменше троє людей постраждали.

Джерело: BBC

Деталі: На місце події на вулицю Гроті Марктстраат, де особливо людно з нагоди "чорної п'ятниці", прибули рятувальні служби.

Поліція розшукує чоловіка 45-50 років, одягненого в сірий спортивний костюм, чорну куртку і шарф, який може стояти за нападом.

Мотиви нападу неясні, також поки немає інформації про стан постраждалих.

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