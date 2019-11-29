У Гаазі напали з ножем на відвідувачів торгового центру, є постраждалі

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П'ятниця, 29 листопада 2019, 22:07

У Гаазі на жвавій торговій вулиці напали з ножем на перехожих. Щонайменше троє людей постраждали.

Джерело: BBC

Деталі: На місце події на вулицю Гроті Марктстраат, де особливо людно з нагоди "чорної п'ятниці", прибули рятувальні служби.

Поліція розшукує чоловіка 45-50 років, одягненого в сірий спортивний костюм, чорну куртку і шарф, який може стояти за нападом.

Мотиви нападу неясні, також поки немає інформації про стан постраждалих.

Нагадаємо:

  • Раніше у цей день в Лондоні через повідомлення про напад з ножем перекрили Лондонський міст над річкою Темза  та евакювали навколишні магазини.

    Згодом ЗМІ повідомили, що в результаті нападу на Лондонському мосту загинули щонайменше двоє людей. Поліція застрелила нападника.

Теми: Нідерланди


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