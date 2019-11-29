У Гаазі напали з ножем на відвідувачів торгового центру, є постраждалі
У Гаазі на жвавій торговій вулиці напали з ножем на перехожих. Щонайменше троє людей постраждали.
Джерело: BBC
Деталі: На місце події на вулицю Гроті Марктстраат, де особливо людно з нагоди "чорної п'ятниці", прибули рятувальні служби.
Поліція розшукує чоловіка 45-50 років, одягненого в сірий спортивний костюм, чорну куртку і шарф, який може стояти за нападом.
Мотиви нападу неясні, також поки немає інформації про стан постраждалих.
Нагадаємо:
- Раніше у цей день в Лондоні через повідомлення про напад з ножем перекрили Лондонський міст над річкою Темза та евакювали навколишні магазини.
Згодом ЗМІ повідомили, що в результаті нападу на Лондонському мосту загинули щонайменше двоє людей. Поліція застрелила нападника.
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