В Гааге напали с ножом на посетителей торгового центра, есть пострадавшие
Пятница, 29 ноября 2019, 21:07
В Гааге на оживленной торговой улице напали с ножом на прохожих. По меньшей мере трое человек пострадали.
Источник: BBC
Детали: На место происшествия на улицу Гроте Марктстраат, где особенно людно по случаю "черной пятницы", прибыли спасательные службы.
Полиция разыскивает человека 45-50 лет, одетого в серый спортивный костюм и черную куртку и шарф, который может стоять за нападением.
Мотивы нападения неясны, также пока нет информации о состоянии пострадавших.
Напомним:
- Ранее в этот день в Лондоне из-за сообщения о нападении с ножом перекрыли Лондонский мост над рекой Темза и евакювалы окружающие магазины.
Впоследствии СМИ сообщили, что в результате нападения на Лондонском мосту погибли по меньшей мере два человека. Полиция застрелила нападавшего.