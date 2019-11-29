В Гааге напали с ножом на посетителей торгового центра, есть пострадавшие

В Гааге на оживленной торговой улице напали с ножом на прохожих. По меньшей мере трое человек пострадали.

Источник: BBC

Детали: На место происшествия на улицу Гроте Марктстраат, где особенно людно по случаю "черной пятницы", прибыли спасательные службы.

Полиция разыскивает человека 45-50 лет, одетого в серый спортивный костюм и черную куртку и шарф, который может стоять за нападением.

Мотивы нападения неясны, также пока нет информации о состоянии пострадавших.

Напомним: