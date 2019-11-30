Президент України Володимир Зеленський 29 листопада, зустрівся з президентом Радіо Свобода Джеймі Флаєм.

Джерело: Радіо Свобода, Twitter

Деталі: Зустріч відбулася в Офісі президента, зазначається, що сторони обговорили роботу Української служби Радіо Свобода, яка цьогоріч відсвяткувала 65-річчя.

Пряма мова: "Я розповів про всі ці ініціативи Володимиру Зеленському і висловив стурбованість з приводу посилення тиску з боку державних органів і політиків на деяких наших журналістів в Україні. Я підкреслив, що активні ЗМІ необхідні для дієздатної демократії, і що спроби урядовців або інших політичних діячів нападати на журналістів чи демонізувати їх є неприйнятними"

Деталі: Флай також закликав Зеленського посприяти у визволенні полонених колег Радіо Свобода Станіслава Асєєва та Олега Галазюка, а також у справі заарештованого в анексованому Криму Миколи Семени.