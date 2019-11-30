Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Президент Радіо Свобода нагадав Зеленському, що ЗМІ необхідні для "дієздатної демократії"

Субота, 30 листопада 2019, 00:02
Президент Радіо Свобода нагадав Зеленському, що ЗМІ необхідні для дієздатної демократії

Президент України Володимир Зеленський 29 листопада, зустрівся з президентом Радіо Свобода Джеймі Флаєм.

Джерело: Радіо Свобода, Twitter 

Деталі: Сторони обговорили роботу Української служби Радіо Свобода, яка цьогоріч відсвяткувала 65-річчя. Зазначається, що зустріч відбулася в Офісі президента.

Президент Радіо Свобода підкреслив, що їхні проєкти висвітлюють події на Донбасі, а також в анексованому Росією Криму. Флай розповів про ці ініціативи Зеленському та "висловив стурбованість з приводу посилення тиску з боку державних органів і політиків на деяких наших журналістів в Україні".

Пряма мова: "Я підкреслив, що активні ЗМІ необхідні для дієздатної демократії, і що спроби урядовців або інших політичних діячів нападати на журналістів чи демонізувати їх є неприйнятними"

Деталі: Флай також закликав Зеленського посприяти у визволенні полонених колег Радіо Свобода Станіслава Асєєва та Олега Галазюка, а також у справі заарештованого в анексованому Криму Миколи Семени.

Теми: ЗеленськийЗМІ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
Зеленський
Фронт, захист АЕС, хороший результат БПЛА: Зеленський збирав Ставку
Зеленський радився з головою СБУ, керівниками розвідки
До гарантій безпеки України, крім G7, приєдналися ще 6 країн – Зеленський
Останні новини
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА, також була ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
23:15
Економічні новини 13 грудня: "Київстар" поступово відновлює зв'язок, обшуки у столичному метрополітені
23:02
Зеленський: Україна виконала свою частину роботи у виконанні рекомендацій ЄС
Усі новини...
Реклама: