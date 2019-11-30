Президент Украины Владимир Зеленский 29 ноября, встретился с президентом Радио Свобода Джейми Флаем.

Источник: Радио Свобода, Twitter

Детали: Встреча состоялась в Офисе президента, отмечается, что стороны обсудили работу Украинской службы Радио Свобода, которая в этом году отпраздновала 65-летие.

Прямая речь: "Я рассказал обо всех этих инициативе Владимиру Зеленскому и выразил обеспокоенность по поводу усиления давления со стороны государственных органов и политиков на некоторых наших журналистов в Украине. Я подчеркнул, что активные СМИ необходимы для дееспособной демократии, и попытки правительства или других политических деятелей нападать на журналистов, демонизировать их неприемлемы "

Детали: Флай также призвал Зеленского помочь в освобождении пленных коллег Радио Свобода Станислава Асеева и Олега Галазюка, а также в деле арестованного в аннексирована Крыма Николая Семены.





