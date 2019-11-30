Служителя УПЦ Московського патріархату затримали на пошті при отриманні наркотиків — ЗМІ

У Запоріжжі в відділенні пошти співробітниками поліції було затримано особу, схожу на помічника митрополита Української православної церкви Московського патріархату Луки.

Джерело: місцеве видання "061" з посиланням на власні джерела

Деталі: Попередньо встановлено, що в посилці знаходився амфетамін. Помічник митрополита Луки ( Андрій Коваленко) приїхав в поштове відділення в супроводі чоловіка, схожого на протоієрея Євгенія Квача.

Видання повідомляє, що через кілька хвилин до відділення пошти приїхали представники охоронної фірми, яка забезпечує охорону митрополита Луки.

Служителя церкви затримали. За попередньою інформацію, подію кваліфіковано за статтею 309 КК України (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту).

Нагадаємо:

15 грудня 2018 року українські церкви об’єдналися у єдину Православну церкву України, її очолив митрополит Епіфаній. Представники РПЦ (УПЦ МП) переважно відмовилися визнати її, але окремі парафії переходять до ПЦУ.





