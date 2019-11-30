Служителя УПЦ Московского патриархата задержали на почте при получении наркотиков — СМИ

В Запорожье в отделении почты сотрудниками полиции был задержан человек, похожий на помощника митрополита Украинской православной церкви Московского патриархата Луки.

Источник: местное издание "061" со ссылкой на собственные источники

Детали: Предварительно установлено, что в посылке находился амфетамин. Помощник митрополита Луки ( в миру Андрей Коваленко ) приехал в почтовое отделение в сопровождении человека, похожего на протоиерея Евгения Квача.

Издание сообщает, что спустя несколько минут к отделению почты приехали представители охранной фирмы, которая обеспечивает охрану митрополита Луки.

Служителя церкви задержали. По предварительной информации, событие квалифицировано по статье 309 УК Украины (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта).

Напомним: