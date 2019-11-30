У Трампа в Афганістані відібрали телефон — ЗМІ

В президента США Дональда Трампа відібрали смартфон під час поїздки в Афганістан.

Джерело: Politico

Деталі: У всіх членів делегації, що прибула в Афганістан, були вилучені пристрої, які можуть передавати сигнал.

Журналісти вважають, що це було зроблено для того, щоб глава Білого дому, "схиблений на Twitter" не публікував нічого на своїй сторінці в Twitter. Таким чином люди могли дізнатися про поїздку, яка трималася в секреті.

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