У Трампа в Афганистане отобрали телефон — СМИ

У президента США Дональда Трампа отобрали смартфон во время поездки в Афганистан.

Источник: Politico

Детали: У всех членов делегации, которая прибыла в Афганистан, были изъяты устройства, которые могут передавать сигнал.

Журналисты считают, что это было сделано для того, чтобы глава Белого дома, "помешанный на Twitter" не публиковал ничего на своей странице в Twitter. Таким образом люди могли узнать о поездке, которая держалась в секрете.

Напомним: