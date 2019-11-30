У Трампа в Афганистане отобрали телефон — СМИ
Суббота, 30 ноября 2019, 02:59
У президента США Дональда Трампа отобрали смартфон во время поездки в Афганистан.
Источник: Politico
Детали: У всех членов делегации, которая прибыла в Афганистан, были изъяты устройства, которые могут передавать сигнал.
Журналисты считают, что это было сделано для того, чтобы глава Белого дома, "помешанный на Twitter" не публиковал ничего на своей странице в Twitter. Таким образом люди могли узнать о поездке, которая держалась в секрете.
Напомним:
- 28 ноября Дональд Трамп прибыл с необъявленным визитом в Афганистан.