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У Трампа в Афганистане отобрали телефон — СМИ

Суббота, 30 ноября 2019, 02:59

У президента США Дональда Трампа отобрали смартфон во время поездки в Афганистан.

Источник: Politico 

Детали: У всех членов делегации, которая прибыла в Афганистан, были изъяты устройства, которые могут передавать сигнал.

Журналисты считают, что это было сделано для того, чтобы глава Белого дома, "помешанный на Twitter" не публиковал ничего на своей странице в Twitter. Таким образом люди могли узнать о поездке, которая держалась в секрете.

Напомним:

  • 28 ноября Дональд Трамп прибыл с необъявленным визитом в Афганистан.

Темы: ТрампАфганистан
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