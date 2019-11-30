Президент Бразилії звинуватив Леонардо ДіКапріо в фінансуванні підпалів Амазонії

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Субота, 30 листопада 2019, 04:28

Президент Бразилії Жаір Болсонару заявив, що американський актор Леонардо ДіКапріо спонсорує "неурядові організації", які організовують лісові пожежі в Амазонії.

Джерело: Associated Press

Пряма мова: "ДіКапріо - крутий хлопець, чи не так? Давати гроші на підпал Амазонії".

Деталі: Президент Бразилії заявив, що актор виділяє гроші неурядовим організаціям, які, як він упевнений, займаються підпалом лісів.

Пряма мова: "Фотографують, відправляють фото в організації ( з захисту лісів), там їх поширюють, потім зв'язується з Леонардо ДіКапріо, він виплачує 500 тисяч доларів"

Пряма мова Леонардо Ді Капріо: "Хоча ми й заслуговували підтримки, ми не фінансували цільові організації".

"На карту поставлено майбутнє цих незамінних екосистем, і я пишаюся тим, що захищаю їх (Екологічна організація ДіКапріо Earth Alliance)".

Микола Донєв, УП
Теми: Бразилія пожежа екологія


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