Президент Бразилии обвинил Леонардо ДиКаприо в финансировании поджогов Амазонии

Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что американский актер Леонардо ДиКаприо спонсирует "неправительственные организации", которые организовывают лесные пожары в Амазонии.

Источник: Associated Press

Прямая речь: "Ди Каприо — крутой парень, не так ли? Давать деньги на поджог Амазонии".

Детали: Президент Бразилии заявил, что актер выделяет деньги неправительственным организациям, которые, как он уверен, занимаются поджогом лесов.

Прямая речь: "Фотографируют, отправляют фото в организации ( по защите лесов ) , там их распространяют, затем связывается с Леонардо Ди Каприо, он выплачивает 500 тысяч долларов этой организации"

Прямая речь Леонардо Ди Каприо: "Хотя мы и заслуживали поддержки, мы не финансировали целевые организации".

"На карту поставлено будущее этих незаменимых экосистем, и я горжусь тем, что защищаю их (Экологическая организация ДиКаприо Earth Alliance)".

Напомним: