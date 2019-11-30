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Генсек НАТО заявив про зростання оборонних витрат союзників США по альянсу

Субота, 30 листопада 2019, 05:03

Генсек Північноатлантичного альянсу Йенс Столтенберг стверджує, що оборонні витрати європейських союзників США по НАТО збільшаться на 130 млрд доларів до 2020 року.

Джерело: DW

Деталі: Відповідну заяву він зробив напередодні саміту глав держав і урядів країн НАТО, який відбудеться 3-4 грудня в Лондоні. 

За словами Столтенберга, тільки за 2019 рік зростання витрат склало 4,6 відсотка. Він додав, що до кінця 2024 року цей показник досягне 400 млрд доларів.

За твердженням генсека, підвищення фінансування робиться не для того, щоб "задовольнити запити президента США Дональда Трампа". 

Нагадаємо: 

  • У 2018 році Дональда Трампа закликав кожну з країн НАТО підняти оборонні витрати. 
  • При цьому 2 відсотка ВВП він назвав "абсолютним мінімумом", а зростання до 4 відсотків - бажаним результатом. 

Теми: СШАНАТО
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