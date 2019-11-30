Генсек НАТО заявил о росте оборонных расходов союзников США по альянсу
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Суббота, 30 ноября 2019, 06:03
Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг утверждает, что оборонные расходы европейских союзников США по НАТО увеличатся на 130 млрд долларов до 2020 года.
Источник: DW
Детали: Соответствующее заявление он сделал накануне саммита глав государств и правительств стран НАТО, который состоится 3-4 декабря в Лондоне.
По словам Столтенберга, только за 2019 рост расходов составил 4,6 процента. Он добавил, что к концу 2024 этот показатель достигнет 400 млрд долларов.
По утверждению генсека, повышение финансирования делается не для того, чтобы "удовлетворить запросы президента США Дональда Трампа".
Напомним:
- В 2018 году Дональда Трампа призвал каждую из стран НАТО поднять оборонные расходы.
- При этом 2 процента ВВП он назвал "абсолютным минимумом", а рост до 4 процентов - желаемым результатом.
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