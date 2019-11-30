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Генсек НАТО заявил о росте оборонных расходов союзников США по альянсу

Суббота, 30 ноября 2019, 05:03

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг утверждает, что оборонные расходы европейских союзников США по НАТО увеличатся на 130 млрд долларов до 2020 года.

Источник: DW

Детали: Соответствующее заявление он сделал накануне саммита глав государств и правительств стран НАТО, который состоится 3-4 декабря в Лондоне.

По словам Столтенберга, только за 2019 рост расходов составил 4,6 процента. Он добавил, что к концу 2024 этот показатель достигнет 400 млрд долларов.

По утверждению генсека, повышение финансирования делается не для того, чтобы "удовлетворить запросы президента США Дональда Трампа".

Напомним:

  • В 2018 году Дональда Трампа призвал каждую из стран НАТО поднять оборонные расходы.
  • При этом 2 процента ВВП он назвал "абсолютным минимумом", а рост до 4 процентов - желаемым результатом.

Темы: СШАНАТО
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