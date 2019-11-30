У Києві підірвали відділення "Ощадбанку": вулицю всипало грошима
Субота, 30 листопада 2019, 07:57
У ніч на 30 листопада невідомі підірвали і пограбували відділення "Ощадбанку" на Русанівці у Києві.
Джерело: ДТП.kiev.ua у Facebook, поліція у коментарі УП
Дослівно: "У Києві на Русанівці підірвали і пограбували відділення "Ощадбанку": вулицю всипало грошима".
Деталі: За словами очевидців, підривники втекли в сторону станції метро "Славутич" на автомобілі Volkswagen Passat старої моделі.
Поліція ввела операцію "Сирена". Машину зловмисників розшукують.
На місці події працювали вибухотехніки і слідчі, обставини події і сума вкраденої готівки встановлюються.
У поліції повідомили УП, що вибух пролунав близько 4 ранку. Підривали банкомат.
Наразі зусилля правоохоронців спрямовані на пошук зловмисників.
Українська правда