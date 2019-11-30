Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Києві підірвали відділення "Ощадбанку": вулицю всипало грошима

Субота, 30 листопада 2019, 07:57
У Києві підірвали відділення Ощадбанку: вулицю всипало грошима

У ніч на 30 листопада невідомі підірвали і пограбували відділення "Ощадбанку" на Русанівці у Києві.

Джерело: ДТП.kiev.ua у Facebook, поліція у коментарі УП

Дослівно: "У Києві на Русанівці підірвали і пограбували відділення "Ощадбанку": вулицю всипало грошима". 

 

Деталі: За словами очевидців, підривники втекли в сторону станції метро "Славутич" на автомобілі Volkswagen Passat старої моделі. 

 

Поліція ввела операцію "Сирена". Машину зловмисників розшукують. 

 

На місці події працювали вибухотехніки і слідчі, обставини події і сума вкраденої готівки встановлюються. 

 

У поліції повідомили УП, що вибух пролунав близько 4 ранку. Підривали банкомат.

Наразі зусилля правоохоронців спрямовані на пошук зловмисників.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Київбанкивибух
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
Київ
КМВА поки не буде сповіщати про тривогу через проблеми з "екстреними оповіщеннями"
Залпова злива в Києві: є підтоплення в двох районах
Вибухи в Шевченківському суді: ДБР розслідує всі обставини
Останні новини
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА, також була ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
23:15
Економічні новини 13 грудня: "Київстар" поступово відновлює зв'язок, обшуки у столичному метрополітені
23:02
Зеленський: Україна виконала свою частину роботи у виконанні рекомендацій ЄС
Усі новини...
Реклама: