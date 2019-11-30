У Києві підірвали відділення "Ощадбанку": вулицю всипало грошима

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Субота, 30 листопада 2019, 08:57

У ніч на 30 листопада невідомі підірвали і пограбували відділення "Ощадбанку" на Русанівці у Києві.

Джерело: ДТП.kiev.ua у Facebook, поліція у коментарі УП

Дослівно: "У Києві на Русанівці підірвали і пограбували відділення "Ощадбанку": вулицю всипало грошима". 

 

Деталі: За словами очевидців, підривники втекли в сторону станції метро "Славутич" на автомобілі Volkswagen Passat старої моделі. 

 

Поліція ввела операцію "Сирена". Машину зловмисників розшукують. 

 

На місці події працювали вибухотехніки і слідчі, обставини події і сума вкраденої готівки встановлюються. 

 

У поліції повідомили УП, що вибух пролунав близько 4 ранку. Підривали банкомат.

Наразі зусилля правоохоронців спрямовані на пошук зловмисників.

Українська правда
Теми: Київ банки вибух


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