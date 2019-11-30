В Киеве взорвали отделение "Ощадбанка": улицу усыпало деньгами

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Суббота, 30 ноября 2019, 08:57

В ночь на 30 ноября неизвестные взорвали и ограбили отделение "Ощадбанка" на Русановке в Киеве.

Источник: ДТП.kiev.ua в Facebook, полиция в комментарии УП

Дословно: "В Киеве на Русановке взорвали и ограбили отделение "Ощадбанка": улицу усыпало деньгами". 

 

Детали: По словам очевидцев, подрывники скрылись в сторону станции метро "Славутич" на автомобиле Volkswagen Passat старой модели. 

 

Полиция ввела операцию "Сирена". Машину злоумышленников разыскивают. 

 

На месте события работали взрывотехники и следователи, обстоятельства происшествия и сумма украденных наличных устанавливаются. 

 

В полиции сообщили УП, что взрыв прогремел около 4 утра. Взрывали банкомат.

Сейчас усилия правоохранителей направлены на поиск злоумышленников.

Украинская правда
Темы: Киев банки взрыв


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