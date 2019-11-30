В Киеве взорвали отделение "Ощадбанка": улицу усыпало деньгами
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Суббота, 30 ноября 2019, 08:57
В ночь на 30 ноября неизвестные взорвали и ограбили отделение "Ощадбанка" на Русановке в Киеве.
Источник: ДТП.kiev.ua в Facebook, полиция в комментарии УП
Дословно: "В Киеве на Русановке взорвали и ограбили отделение "Ощадбанка": улицу усыпало деньгами".
Детали: По словам очевидцев, подрывники скрылись в сторону станции метро "Славутич" на автомобиле Volkswagen Passat старой модели.
Полиция ввела операцию "Сирена". Машину злоумышленников разыскивают.
На месте события работали взрывотехники и следователи, обстоятельства происшествия и сумма украденных наличных устанавливаются.
В полиции сообщили УП, что взрыв прогремел около 4 утра. Взрывали банкомат.
Сейчас усилия правоохранителей направлены на поиск злоумышленников.
Украинская правда
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