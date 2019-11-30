Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Киеве взорвали отделение "Ощадбанка": улицу усыпало деньгами

Суббота, 30 ноября 2019, 07:57
В Киеве взорвали отделение Ощадбанка: улицу усыпало деньгами

В ночь на 30 ноября неизвестные взорвали и ограбили отделение "Ощадбанка" на Русановке в Киеве.

Источник: ДТП.kiev.ua в Facebook, полиция в комментарии УП

Дословно: "В Киеве на Русановке взорвали и ограбили отделение "Ощадбанка": улицу усыпало деньгами". 

 

Детали: По словам очевидцев, подрывники скрылись в сторону станции метро "Славутич" на автомобиле Volkswagen Passat старой модели. 

 

Полиция ввела операцию "Сирена". Машину злоумышленников разыскивают. 

 

На месте события работали взрывотехники и следователи, обстоятельства происшествия и сумма украденных наличных устанавливаются. 

 

В полиции сообщили УП, что взрыв прогремел около 4 утра. Взрывали банкомат.

Сейчас усилия правоохранителей направлены на поиск злоумышленников.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Киевбанкивзрыв
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

Минобороны думает присылать повестки "по электронке", в том числе и за границу – Умеров

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

Все новости...
Киев
Более 170 мирных жителей погибло в Киеве от российских атак – Кличко
В Киеве горела АЗС, есть пострадавшие
В Киеве задачу защиты неба почти решили, в других городах работаем – Резников
Последние новости
18:30
В НБА появится третий украинец: Скапинцев заключил контракт
18:26
После выхода Анголы никто из членов ОПЕК не изъявил желания покинуть организацию
18:12
10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА
17:56
В результате обстрела прифронтовой ТЭС ранены 5 энергетиков
17:50
Посол Украины отрицает давление Германии насчет переговоров с РФ
17:34
Днепровский застройщик и компании на оккупированных территориях: детали новых санкций
17:22
Россияне атаковали Херсонщину с беспилотника: погиб местный житель
17:16
Польские перевозчики продолжат блокаду границы на Рождество
17:07
Хищение 1,5 млрд грн на снарядах: руководителя управления Минобороны отправили под стражу
16:53
"Меня не будет дома этого Рождества": военные перепели популярные праздничные песни
Все новости...
Реклама: