В Киеве взорвали отделение "Ощадбанка": улицу усыпало деньгами

В ночь на 30 ноября неизвестные взорвали и ограбили отделение "Ощадбанка" на Русановке в Киеве.

Источник: ДТП.kiev.ua в Facebook, полиция в комментарии УП

Дословно: "В Киеве на Русановке взорвали и ограбили отделение "Ощадбанка": улицу усыпало деньгами".

Детали: По словам очевидцев, подрывники скрылись в сторону станции метро "Славутич" на автомобиле Volkswagen Passat старой модели.

Полиция ввела операцию "Сирена". Машину злоумышленников разыскивают.

На месте события работали взрывотехники и следователи, обстоятельства происшествия и сумма украденных наличных устанавливаются.

В полиции сообщили УП, что взрыв прогремел около 4 утра. Взрывали банкомат.

Сейчас усилия правоохранителей направлены на поиск злоумышленников.