$100 тисяч хабара для НАБУ: голова лісгоспу відкупився від СІЗО 5 мільйонами
За голову Гутянського лісгоспу Віктора Сису, якого затримали за підозрою у дачі 100 тисяч доларів хабара старшому детективу Національного антикорупційного бюро, внесли заставу у 5 мільйонів гривень, і він вийшов з СІЗО.
Джерело: речник Вищого антикорупційного суду Олеся Чемерис у коментарі УП, джерела УП
Пряма мова: "За директора одного з держпідприємств у Харківській області, підозрюваного у пропозиції хабара детективу НАБУ, вчора внесли заставу. Наразі підозрюваний уже вийшов із СІЗО".
Деталі: 2 листопада Вищий антикорупційний суд України заарештував Сису з альтернативою застави в розмірі 2,6 тисячі прожиткових мінімумів для працездатних осіб (або 4 мільйони 994 тисяч 600 гривень). Заставу вніс родич.
Наразі Сиса зобов'язаний носити електронний браслет і виконувати низку інших покладених на нього зобов’язань – не залишати населений пункт, де проживає, прибувати на всі виклики до суду тощо.
Передісторія:
- 31 жовтня НАБУ повідомило, що затримали директора одного з держпідприємств у Харківській області, який запропонував та дав старшому детективу бюро хабар у 100 тисяч доларів.
- Нардеп від партії "Слуга народу" Олексій Кучер написав у Facebook, що за хабар у $100 тисяч затримали директора Гутянського лісгоспу Віктора Сису.
- У липні президент Володимир Зеленський провів на Харківщині екстрену нараду щодо вирубки лісів. Тоді він заявив, що незаконні вирубки на Харківщині контролює директор Гутянського лісгоспу Віктор Сиса. Голова держави зателефонував Сисі й попросив зайти в Офіс президента.