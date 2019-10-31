Директор держпідприємства попалився на хабарі детективу НАБУ

Затримали директора одного з держпідприємств у Харківській області, який запропонував та дав старшому детективу Національного антикорупційного бюро хабар у 100 тисяч доларів.

Джерело: Національне антикорупційне бюро України

Дослівно: "Неправомірна вигода пропонувалася за вирішення питання про закриття кримінального провадження, яке пов’язане із протиправним відчуженням значних обсягів необлікованого майна державного підприємства у вигляді деревини та продажем лісоматеріалів за заниженими цінами на користь підконтрольним йому приватним суб’єктам господарювання".

Деталі: 30 жовтня детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП викрили та затримали "на гарячому" цього керівника держпідприємства.

Особу затримано відповідно до ст.208 КПК України. Здійснюються невідкладні слідчі дії, вирішується питання про повідомлення особі про підозру.

Попередня правова кваліфікація – ч.3 ст.369 КК України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище, або такі дії за попередньою змовою групи осіб).

Напередодні народний депутат від партії "Слуга народу" Олексій Кучер написав у Facebook, що директора Гутянського лісгоспу Віктора Сису затримали за хабар у $100 тисяч.

НАБУ не називає ні імені, ні посади державного чиновника, посилаючись на закон.

Цьому передувало: У липні президент Володимир Зеленський провів на Харківщині екстрену нараду щодо вирубки лісів. Тоді він заявив, що незаконні вирубки на Харківщині контролює директор Гутянського лісгоспу Віктор Сиса. Голова держави зателефонував Сисі й попросив зайти в Офіс президента.