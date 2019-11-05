Труба: П'ять високопосадовців Міноборони закупили бракованих бронежилетів на 100 млн

Слідчі Державного бюро розслідувань оголосило про підозри п’ятьом високопосадовцям Міноборони у справі про закупівлю неякісних бронежилетів.

Джерело: Брифінг керівника ДБР Романа Труби, повідомлення Генпрокуратури

Пряма мова Труби: "Розпочато оголошення підозри п’яти високопосадовців Міноборони. Саме ці високопосадовці були і є відповідальними за прийом та контроль якості речового майна під час його закупівлі та під час його виробництва".

"За попередньою змовою ці особи здійснили закупівлю неякісного речового майна для ЗСУ за завищеними цінами і такого, яке не відповідає технічним вимогам. Мова йде про бронежилети 1-4 класу захисту, які прострілюються".

Деталі: Труба розповів, що підозри оголошено генерал-майору, начальнику головного управління збройних сил України (під час брифінгу уточнили, що йдеться про генерал-майора, начальника управління матеріального забезпечення Дмитра Марченка), а також чотирьом високо посадовцям головного управління ЗСУ. Це заступники управлінь і начальник відділу. Труба розповів, що всі вони знали про закупівлю неякісних бронежилетів, проте продовжували організовувати нові закупівлі.

Дослівно повідомлення Генпрокуратури: "Посадовець... ймовірно діючи умисно та за попередньою змовою з ще чотирма посадовцями вказаного управління, з квітня 2019 року по червень 2019 року всупереч інтересам служби не виконали дії, які вони повинні були виконати, що призвело до закупівлі неякісних бронежилетів "Корсар МЗс-1-4" в кількості 11 тисяч на загальну суму близько 100 млн грн".

"На даний час досудове розслідування триває, вирішується питання про обрання вказаним особам міри запобіжного заходу тримання під вартою…".

Передісторія: