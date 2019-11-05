Горбатюк припускає, що його експідлеглий з Портновим викрали матеріали по Майдану
Колишній керівник у справах Майдану Сергій Горбатюк каже, що його експідлеглий разом із юристом Андрієм Портновим могли викрасти матеріали розслідування, щоб звинуватити його у злочині.
Джерело: коментар Горбатюка "Українській правді" у відповідь на звинувачення Портнова про "викрадення" двох томів справи по розстрілам на Майдані
Пряма мова: "Це робиться умисно, не тільки для моєї дискредитації, але і для створення підстав, зокрема щодо проведення обшуків в мене та слідчих і прокурорів у цьому провадженні…
Думаю, це зроблено не просто так, а саме для залякування мене у зв’язку з моїми останніми заявами про перешкоджання та блокування розслідування стосовно екс- і діючих високопосадовців…
Хочу заявити про вчинення злочину саме Портновим А. у завідомо неправдивому повідомленні про злочин, вчинений мною, і ознаки організації саме ним спільно із прокурором викрадення матеріалів провадження.
ДБР… мало б з’ясувати, звідки у Портнова А. ці матеріали (кримінальні провадження на дорозі не валяються), і перевірити версію про організацію саме ним викрадення матеріалів провадження".
Деталі: За словами Горбатюка, над розслідуванням розстрілів на Майдані тривалий час працював прокурор Ніколаєв Микола Павлович.
З початку 2018 року Горбатюк неодноразово подавав стосовно свого підлеглого скарги "про притягнення його до відповідальності за підозрою у зливі інформації у цьому провадженні та інших порушеннях".
Прокурора до відповідальності не притягнули.
Екскерівник Управління спецрозслідувань припускає, що частина матеріалів справи могла залишатися у Ніколаєва.
Водночас, Горбатюк стверджує, що на момент його звільнення матеріали по вбивствам майданівців знаходились у приміщенні прокуратури, а не в нього.
Передісторія:
- 23 жовтня генеральний прокурор Руслан Рябошапка підписав наказ про звільнення Сергія Горбатюка з посади керівника управління спеціальних розслідувань, яке займалось справами Майдану.
- 5 листопада Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження стосовно слідчих управління спеціальних розслідувань ГПУ, які нібито допустили втрату матеріалів". Провадження відкрили за заявою заступника голови Адміністрації президента Віктора Януковича Андрія Портнова.
- Портнов заявив, що Горбатюк "вкрав два томи оригіналів кримінального провадження", що стосуються розстрілів співробітників міліції під час Революції Гідності.
- Пізніше у деяких ЗМІ було оприлюднено фотографії нібито цих двох томів. На них вказано, що йдеться про матеріали Головного слідчого управління ГПУ. Водночас Горбатюк очолював інший підрозділ ГПУ – управління спецрозслідувань.
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