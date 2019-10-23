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Рябошапка звільнив Горбатюка з ГПУ

Середа, 23 жовтня 2019, 17:10
Рябошапка звільнив Горбатюка з ГПУ

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка підписав наказ про звільнення керівника управління спеціальних розслідувань Сергія Горбатюка.

Джерело: коментар Горбатюка і пресслужби ГПУ "Українській правді"

Пряма мова Горбатюка: "Повідомили з кадрів, що сьогодні генеральний прокурор підписав наказ про звільнення. Запросили ознайомитися. Ще не ознайомлювався з наказом. 

В будь-якому випадку, це поза рамками закону, тобто жодних правових підстав для звільнення не було. В Офіс генпрокурора могли не брати, але звільняти не мали підстав. Це, в принципі, напевно, ознаки злочину".

Деталі: Таке рішення Горбатюк пов'язує з тим, що він "незручний" для нового керівництва ГПУ. Формальною підставою звільнення Горбатюк вважає переатестацію прокурорів.

За його словами, замість заяви про переатестацію він написав заяву про переведення, адже порядок проведення атестації порушує закон.

Він також написав рапорт про десятки порушень, які супроводжують атестацію, і рапорт про незаконні звільнення слідчих.

Рябошапка ніяк не відреагував і тепер стосовно Горбатюка прийняв, на переконання останнього, незаконне рішення.

Горбатюк оскаржуватиме рішення генпрокурора.

Пряма мова Горбатюка: "У законі про реформування немає підстав для звільнення слідчих через те, що вони не подали заяви. Їх просто в Офіс не можна взяти.

Вони, в даному випадку, прирівняли мене до прокурорів, серед яких ті, хто не подав заяви, підлягають звільненню.

Але стосовно слідчих інший порядок. Закон про прокуратуру з 27 листопада 2018 року не поширюється на слідчих прокуратури".

У пресслужбі ГПУ УП уточнили, що Горбатюка звільнили і з посади керівника управління, і з генпрокуратури загалом.

Дослівно ГПУ: "Звільнити з посади начальника управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України та органів прокуратури на підставі п.9 ч.1 ст. 51 ЗУ "Про прокуратуру" (ліквідації чи реорганізації органу прокуратури, в якому прокурор обіймає посаду, або в разі скорочення кількості прокурорів органу прокуратури)".

Що було раніше: 20 жовтня Горбатюк заявив, що створені при ГПУ кадрові комісії не мають права проводити атестації прокурорів.

Так, усі прокурори та слідчі, які хочуть працювати в Офісі генпрокурора, мають пройти атестацію, яку має оцінювати комісія Офісу генпрокурора. 

Наразі Офісу генпрокурора не існує, тому було створено інші комісії, при ГПУ, яким доручили займатися атестацією. Таким чином, на думку Горбатюка, діяльність цих комісій поза законом і, відповідно, їхні рішення можуть бути оскаржені й безперечно скасовані.

Також наразі невідомо, за якими критеріями добирали членів комісій, адже відкритого конкурсу не було.

21 жовтня у ГПУ створили департамент процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини, скоєні під час Революції Гідності 2013-2014 років. 

Злочини часів Майдану тепер розслідуватиме Державне бюро розслідувань, за діяльністю якого наглядатиме новостворений департамент у Генпрокуратурі.

Довідка: Горбатюк з 2014 року очолював розслідування злочинів, скоєних під час Революції Гідності.

Передісторія:

  • 19 жовтня прокурор управління спецрозслідувань Олексій Донський заявив, що Генеральна прокуратура не допустила до атестації його та Сергія Горбатюка.
  • Він також повідомив, що за процедурою скорочення з ГПУ звільнили слідчих Юрія Безщасного, Андрія Дем’яненка та Віталія Тарасюка. 
  • 29 серпня президент Володимир Зеленський вніс у Раду законопроект №1032 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури".
  • У проекті закону йшлося про ліквідацію військової прокуратури, зменшення штату прокуратури, призупинення діяльності Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів до 1 січня 2021. Крім того, до генерального прокурора повертається вимога мати вищу юридичну освіту.
  • 19 вересня Рада прийняла закон у другому читанні. "За" проголосували 259 депутатів.
  • Згідно з законом, всі прокурори, які бажають залишитися в системі прокуратури, мають пройти атестацію.

Альона Мазуренко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: ГенпрокуратураРябошапказвільнення
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