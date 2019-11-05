Зеленський увімкнув "турборежим" для Авакова

Під час зустрічі з міністрами в Офісі президента президент Володимир Зеленський доручив міністру внутрішніх справ Арсену Авакову до кінця року спростити видачу водійського посвідчення та акредитацію закладів з підготовки водіїв.

Джерело: пресслужба Офісу президента

Дослівно: "Глава держави поставив завдання міністру внутрішніх справ Арсену Авакову до кінця року вдосконалити процедури видачі посвідчень водія, а також спростити процедури акредитації закладів, що здійснюють підготовку та підвищення кваліфікації водіїв".

Що було раніше: 10 жовтня Зеленський заявив, що старим міністрам – Арсену Авакову і Оксані Маркаровій – дав час, щоб показати результат, лише до нового року.

З 19 жовтня набула чинності постанова Кабінету міністрів, направлена саме на вирішення проблем, про які йдеться в дорученні Зеленського Авакову.

Нововведення стосуються процедури підготовки водіїв та акредитації автошкіл.

Крім того, 23 жовтня уряд прийняв постанову про впровадження електронного посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, а також підтримав проєкт закону про спрощення присвоєння та видачі номерних знаків.

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