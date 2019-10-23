Водіям дозволять лишати права вдома: уряд заводить їх у смартфон

Кабінет міністрів прийняв постанову про впровадження електронного посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу та підтримав проєкт закону про спрощення процесу присвоєння та видачі номерних знаків.

Джерело: "Урядовий портал", прес-служба МВС

Деталі: В Кабміні пояснюють, що це один з етапів створення "держави в смартфоні": запровадження онлайн-сервісів державних послуг для водіїв. Невдовзі в рамках проекту "Дія" у тестовому режимі запрацює мобільний додаток із генерування електронних прав та техпаспорта.

На практиці це значає, що абсолютно всі водії зможуть не носити з собою права кожен день, а власники автомобілів ще і техпаспорти.

За словами глави МВС Арсена Авакова, такі електронні документи матимуть рівнозначну юридичну силу та так само ідентифікуватимуть громадянина. Таким чином поліція буде притягувати до відповідальності не за відсутність при собі прав або техпаспорту, а за відсутність законних підстав для керування авто.

Ще одним нововведенням очікується впровадження віртуальних номерних знаків. Проєкт закону, який передбачає зміну процесу реєстрації транспортних засобів – максимальне спрощення процесу присвоєння та видачі номерних знаків, підтримав уряд та згодом його розгляне Верховна Рада.

Пряма мова прем’єр-міністра Олексія Гончарука: "Уряд ухвалив законопроєкт, який дозволить замовляти номери на авто через інтернет у будь-якого виробника. Як це працює зараз. При реєстрації транспортних засобів громадянин міг обрати номерний знак винятково з переліку тих, які були в сервісному центрі. Вигравали від цього корупціонери, які "допомагали" обрати "гарний" номер, а також великі монополісти – виробники номерів. З ухваленням проекту це зміниться"

Пряма мова глави МВС Арсена Авакова: "При реєстрації транспортного засобу людина буде отримувати свідоцтво про його реєстрацію із обраним номерним знаком. Після зможе замовляти у будь-якого виробника потрібний номер. Головна вимога – відповідність номерного знаку державному стандарту".

Чому це важливо: "Уряд технократів", як називає свою команду прем’єр Олексій Гончарук, декларує наміри перевести в електронний вигляд документообіг та планує перевести всі державні послуги в онлайн до 2024 року.

Що передувало: В Україні змінились процедури видачі посвідчень водія, підготовки водіїв та акредитації автошкіл.