Кабмін остаточно узгодив терміни проведення перепису населення

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Середа, 6 листопада 2019, 01:27

Кабінет міністрів узгодив терміни проведення наступного перепису населення України.

Джерело: офіс омбудсмена у Facebook

"В уряді нарешті остаточно узгодили терміни проведення всеукраїнського перепису населення. Він відбудеться у листопаді-грудні наступного року", - йдеться у повідомленні.

Разом з тим сайт Уповноваженого з прав людини повідомляє, що на зустрічі представника Уповноваженого у сфері захисту персональних даних Миколи Смука, співробітників Департаменту в сфері захисту персональних даних Секретаріату Уповноваженого із представниками Державної служби статистики України обговорювалось питання дотримання вимог законодавства в сфері захисту персональних даних під час проведення пробного перепису населення.

Основні питання, навколо яких розгорнулась дискусія – обсяг відомостей про особу, які будуть збираються під час перепису, та забезпечення належного рівня захисту зібраних даних.

Передісторія:

  • 30 серпня прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що уряд вивчає питання можливості проведення всеукраїнського перепису населення до кінця 2019 року.
  • За словами Гончарука, перепис вже було заплановано на грудень 2020 року, але новий уряд вивчає можливість провести його вже цього року. 
  • 22 вересня стало відомо, що Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України проведе пробний перепис населення в Оболонському районі Києва і Бородянському районі Київської області.
  • Останній перепис відбувся у 2001 році. 

Українська правда
Теми: Україна


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