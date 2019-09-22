В Києві та області проведуть "пробний" перепис населення

Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України проведе пробний перепис населення в Оболонському районі Києва і Бородянському районі Київської області.

Джерело: інтерв'ю директора Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Елли Лібанової.

Деталі: Пробний перепис входить до плану робіт з перепису і проводиться, щоб уточнити питання, навантаження на тих, хто буде проводити повноцінний перепис, зрозуміти реакції населення.

Пряма мова: "Чи зможемо ми провести перепис у цьому році або все-таки в наступному - питання. ... Тут важливо, щоб перепис було визнано міжнародним співтовариством. А для цього перепис має відбутися за методологією, як годиться. Не думаю, що до кінця наступного року повномасштабний перепис вдасться провести. Навряд чи встигнуть підготуватися".

"У нового уряду дуже амбітні плани. Дай бог, щоб вони справдилися, але я не дуже розумію як. Тому що перепис потрібно проводити тоді, коли населення мінімально мобільне - щоб застати більшість людей за своїми адресами. Зазвичай це осінньо-весняний період. Якщо ми хочемо робити самореєстрацію, то крайній критичний момент - початок березня, наступний період, що підходить - жовтень".

"Держкомстат вважає, що можна спробувати до кінця року зробити якусь експрес-оцінку - стать, вік, чисельність населення. Тому що сам переписний лист - це 50 запитань".

За словами Лібанової, усі питання у пробному і повноцінному переписі однакові.

"Єдине, якщо, наприклад, з'ясовується, що ви - ВПЛ (внутрішньо-переміщена особа - ред.), вам буде поставлено ще цілий блок питань, які іншим людям не задають. Але регіони до цього ніякого відношення не мають. Інша справа, що потім, при аналізі, ми зможемо порівняти отриману по регіонах інформацію".

Пряма мова: "Я би хотіла, щоб одним з обраних для пробного перепису був район у Західній Україні. Боюся, що Київ не відобразить ту специфіку. Але зазвичай Держкомстат робить пробний перепис там, де йому зручніше".

При цьому Лібанова висловила упевненість, що пробний перепис населення буде проведено до кінця поточного року.

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