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Путін: Печерні русофоби й агресивні націоналісти воюють із російською мовою

Середа, 6 листопада 2019, 07:40

Президент Російської Федерації Володимир Путін вважає, що русофоби й націоналісти з інших країн намагаються скоротити простір російської мови у світі.

Джерело: стенограма засідання Ради з російської мови від 5 листопада на сайті Кремля

Пряма мова: "На нас, на нашій країні лежить величезна відповідальність за збереження, розвиток і поширення російської мови, російської літератури, тим більше сьогодні, коли ми стикаємося зі спробами штучно – я хочу це наголосити, – саме штучно, грубо, часом абсолютно безцеремонно скоротити простір російської мови у світі, витіснити її на периферію.

Війну російській мові оголошують не лише печерні русофоби, – а це ми теж спостерігаємо, думаю, що це не секрет, – різного роду маргінали, тут активно працюють і агресивні націоналісти.

На жаль, у деяких країнах це стає цілком офіційною державною політикою. Але за нею – і це теж повинно бути зрозуміло і ясно – все той же тиск, пряме порушення прав людини, в тому числі права на рідну мову, на культуру та історичну пам'ять.

У цих умовах перед нами стоять два рівновеликі завдання. Перше – це забезпечити гідний рівень знань, загальної грамотності громадян Росії (...). Друге – реалізувати дієву систему підтримки російського мовного середовища за кордоном в інформаційній, в освітній, у гуманітарній сферах".

Деталі: Путін поставив мету "сформувати активну і цілісну мовну політику, яка забезпечить збереження і розвиток російської мови, вітчизняної літератури і в Росії, і в світі".

Він також наголосив, що російська мова в РФ "є основою духовно-історичної спільності десятків самобутніх культур і народів, у величезній мірі забезпечує суверенітет, єдність та ідентичність російської нації".

Чому це важливо: Росія використовує мову як інструмент експансії, а захист прав російськомовних людей – як аргумент для окупації чужих територій. Спільна історична й духовна спадщина також стають частиною російської пропаганди та маніпуляцій.

Олена Рощенко, УП
Теми: моваРосіяПутін
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