Ракицький гучно "пішов" зі збірної України, в яку його і так не викликають

Захисник петербурзького "Зеніту" Ярослав Ракицький заявив про рішення припинити виступати за збірну України з футболу.

Джерело: Instagram футболіста

Деталі: Ракицький привітав національну дружину з виходом на Євро-2020, зазначив, що давно з початку року чекав виклику в збірну, але тепер вважає, що футбол "перетворився на політику".

Пряма мова: "10 років тому я дебютував за головну Команду, а сьогодні говорю "до побачення". Я йду зі Збірної України. Я чекав виклик у Команду протягом усього 2019 року. Але великий футбол став великою політикою. Саме страхом керуються люди, які розсилають запрошення в національну команду. Не навичками футбольної майстерності ви апелюєте".

Що було раніше: 5 листопада в 4-му турі групового етапу Ліги чемпіонів російський "Зеніт" поступився німецькому "Лейпцигу" з рахунком 0:2. Ракицький відзначився кількома грубими помилками, одна з яких призвела до забитого голу.

Нагадаємо: В січні захисник донецького "Шахтаря" Ярослав Ракицький перейшов у російський чемпіонат і став гравцем "Зеніта". У 2019 році головний тренер "синьо-жовтих" Андрій Шевченко не викликав його до збірної.