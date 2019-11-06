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Ракицький гучно "пішов" зі збірної України, в яку його і так не викликають

Середа, 6 листопада 2019, 12:02
Ракицький гучно пішов зі збірної України, в яку його і так не викликають

Захисник петербурзького "Зеніту" Ярослав Ракицький заявив про рішення припинити виступати за збірну України з футболу.

Джерело: Instagram футболіста

Деталі: Ракицький привітав національну дружину з виходом на Євро-2020, зазначив, що давно з початку року чекав виклику в збірну, але тепер вважає, що футбол "перетворився на політику".

Пряма мова: "10 років тому я дебютував за головну Команду, а сьогодні говорю "до побачення". Я йду зі Збірної України. Я чекав виклик у Команду протягом усього 2019 року. Але великий футбол став великою політикою. Саме страхом керуються люди, які розсилають запрошення в національну команду. Не навичками футбольної майстерності ви апелюєте".

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Поздравляю, Сборная Украины, с выходом на евро-20, желаю успехов, парни вы молодцы, игра классная! 10 лет назад я дебютировал за главную Команду, а сегодня говорю «до свидания». Я ухожу из Сборной Украины. Я ждал вызов в Команду на протяжении всего 2019 года. Но большой футбол стал большой политикой. Именно страхом руководствуются люди, которые рассылают приглашения в национальную команду. Не навыками футбольного мастерства вы апеллируете. Футбол в не политике? Для меня было честью защищать Сборную своей страны, честь побеждать и доказывать силу Украинцев. Честь представлять цвета своего флага на международной арене. Спасибо всем кто поддерживал и тем кто не поддерживал, Вы заряжали быть ещё сильнее. Я всегда бился на футбольном поле за победу для Украины! Желаю только золотых наград! Спасибо!

Публикация от Yaroslav_Rakitskyy_official (@rakitskyy_official) 5 Ноя 2019 в 11:43 PST

Що було раніше: 5 листопада в 4-му турі групового етапу Ліги чемпіонів російський "Зеніт" поступився німецькому "Лейпцигу" з рахунком 0:2. Ракицький відзначився кількома грубими помилками, одна з яких призвела до забитого голу.

Нагадаємо: В січні захисник донецького "Шахтаря" Ярослав Ракицький перейшов у російський чемпіонат і став гравцем "Зеніта". У 2019 році головний тренер "синьо-жовтих" Андрій Шевченко не викликав його до збірної.

Українська правда

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Теми: футбол
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