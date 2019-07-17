У Порошенка шкодують, що Труба став "інструментом в руках Портнова"

В партії Петра Порошенка "Європейська солідарність" вважають, що директор Державного бюро розслідування став інструментом в руках радника глави адміністрації екс-президента Віктора Януковича Андрія Портнова.

Про це йдеться у заяві партії, оприлюдненій у середу.

"Портнов навіть не приховує політичних мотивів переслідування Петра Порошенка та партії "Європейська Солідарність", коли пише, що п’ятий президент має "пройти абсолютно всі етапи тих же процедур, які пройшли за його вказівкою тисячі українців", - сказано у заяві.

"Очевидно, тут йдеться про посібників режиму Януковича, які розстрілювали людей на Майдані та привели в Україну війну. Нам шкода, що голова ДБР Роман Труба став інструментом в руках поплічника Віктора Януковича Андрія Портнова і проросійського реваншу", - заявили в партії.

Водночас Портнов у своєму Facebook написав, що "прогнозує новий порядок і рішення про примусовий привід" Порошенка.

"Фігурант повинен не тільки пояснити слідству, як він крав гроші у армії і відмивав їх в офшорах, а й пройти абсолютно всі етапи тих же процедур, які пройшли за його прямою вказівкою тисячі українців", - написав він.

"Найближчим часом злочинну організацію Порошенко чекає нова реальність, незважаючи на мандати і колишні регалії. Вони залишаться в абсолютній меншості, без свого прокурора і без інерції минулих років", - додав Портнов.

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