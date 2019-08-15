Портнов накатав черговий позов проти Порошенка

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Четвер, 15 серпня 2019, 17:08

Джерело: Telegram-канал юриста, заступника голови адміністрації президента за часів Віктора Януковича Андрія Портнова

Екс-заступник голови Адміністрації Януковича Андрій Портнов подав позов про захист честі і гідності проти п’ятого президента Петра Порошенка, його політсили "Європейська солідарність" та телеканалу "Прямий".

Дослівно: "Це позов за тупість. Петре Олексійовичу, чекаю у суді вас, вашу злодійську партію і ваш за*рочений телеканал. Про дату засідання повідомлю додатково". 

Деталі: Позов поданий до Печерського райсуду Києва.

Згідно з позовною заявою, Портнов вимагає спростувати недостовірну інформацію про нього, озвучену Порошенком та оприлюднену на сайтах партії "ЄС" та "Прямого".

Зокрема, позов стосується заяви Порошенка наступного змісту: "…Матеріали "справи моряків" не зважаючи на таємницю слідства були передані ДБР пану Портнову, який потім передав цю інформацію Російській Федерації, а конкретно постійному представнику РФ в ООН Василю Небензю".

Портнов назвав цю інформацію такою, що зачіпає його честь та гідність, а також завдає шкоди діловій репутації. Він вимагає, щоб її визнали недостовірною та спростували у такий же спосіб, як і поширили: шляхом розміщення на сайтах "ЄС" та "Прямого".   

Передісторія:

  • Андрій Портнов був радником Віктора Януковича у 2011-2014 роках, заступником глави АП Януковича, членом Ради Нацбанку України. У 2005-2010 роках був головним юристом команди Юлії Тимошенко. 
  • Портнов виграв суд до ГПУ про захист честі, гідності та ділової репутації: суд визнав дії Генпрокуратури щодо Портнова "протиправними, весь обсяг інформації про нібито його причетність до трагічних подій на Майдані в лютому 2014 року недостовірним і невідповідним дійсності, зобов'язавши відновити його порушені права".
  • У 2014 році Портнова було внесено до санкційного списку ЄС, однак екс-посадовець отримав шенгенську візуу Швейцарії.
  • У 2015 році ГПУ оголосила підозру Портнову у тому, що він "незаконно заволодів" своєю викладацькою зарплатою, його було оголошено в розшук.
  • У жовтні 2015 року стало відомо, що Суд Європейського союзу, розташований у Люксембурзі, зняв санкції з Портнова, а Печерський райсуд Києва зобов'язавслідство припинити розшук Портнова. 
  • Прокуратура Криму перевіряла інформацію про нібито причетність Портнова до постанови Верховної Ради Криму під час початку окупації півострова.  
  • У березні 2018 року стало відомо, що прокуратура відкрила справу за фактом можливого злочину Портнова. Провадження порушили статтею "державна зрада".
  • У свою чергу екс-перший заступник глави АП заявив, що буде судитися з СБУ, яка заявила про його державну зраду.
  • Вже в березні 2019 року суд визнав недостовірноюінформацію про те, що прокуратура порушила, а СБУ буде розслідувати справу щодо Портнова за статтею державна зрада.
  • 19 травня 2019 року екс-заступник глави адміністрації президента-втікача Віктора Януковича Андрій Портнов повідомив про повернення в Україну.
  • Після цього він почав подавати до Державного бюро розслідувань заяви зі звинуваченнями п’ятого президента України Петра Порошенка у скоєнні злочинів.
  • Загалом після повернення в Україну Портнов написав уже понад 10 заяв до ДБР щодо Порошенка. 

Українська правда

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Теми: Портнов Порошенко суд


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