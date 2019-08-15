Портнов накатав черговий позов проти Порошенка

Джерело: Telegram-канал юриста, заступника голови адміністрації президента за часів Віктора Януковича Андрія Портнова

Екс-заступник голови Адміністрації Януковича Андрій Портнов подав позов про захист честі і гідності проти п’ятого президента Петра Порошенка, його політсили "Європейська солідарність" та телеканалу "Прямий".

Дослівно: "Це позов за тупість. Петре Олексійовичу, чекаю у суді вас, вашу злодійську партію і ваш за*рочений телеканал. Про дату засідання повідомлю додатково".

Деталі: Позов поданий до Печерського райсуду Києва.

Згідно з позовною заявою, Портнов вимагає спростувати недостовірну інформацію про нього, озвучену Порошенком та оприлюднену на сайтах партії "ЄС" та "Прямого".

Зокрема, позов стосується заяви Порошенка наступного змісту: "…Матеріали "справи моряків" не зважаючи на таємницю слідства були передані ДБР пану Портнову, який потім передав цю інформацію Російській Федерації, а конкретно постійному представнику РФ в ООН Василю Небензю".

Портнов назвав цю інформацію такою, що зачіпає його честь та гідність, а також завдає шкоди діловій репутації. Він вимагає, щоб її визнали недостовірною та спростували у такий же спосіб, як і поширили: шляхом розміщення на сайтах "ЄС" та "Прямого".

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