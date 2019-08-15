Портнов накатав черговий позов проти Порошенка
Джерело: Telegram-канал юриста, заступника голови адміністрації президента за часів Віктора Януковича Андрія Портнова
Екс-заступник голови Адміністрації Януковича Андрій Портнов подав позов про захист честі і гідності проти п’ятого президента Петра Порошенка, його політсили "Європейська солідарність" та телеканалу "Прямий".
Дослівно: "Це позов за тупість. Петре Олексійовичу, чекаю у суді вас, вашу злодійську партію і ваш за*рочений телеканал. Про дату засідання повідомлю додатково".
Деталі: Позов поданий до Печерського райсуду Києва.
Згідно з позовною заявою, Портнов вимагає спростувати недостовірну інформацію про нього, озвучену Порошенком та оприлюднену на сайтах партії "ЄС" та "Прямого".
Зокрема, позов стосується заяви Порошенка наступного змісту: "…Матеріали "справи моряків" не зважаючи на таємницю слідства були передані ДБР пану Портнову, який потім передав цю інформацію Російській Федерації, а конкретно постійному представнику РФ в ООН Василю Небензю".
Портнов назвав цю інформацію такою, що зачіпає його честь та гідність, а також завдає шкоди діловій репутації. Він вимагає, щоб її визнали недостовірною та спростували у такий же спосіб, як і поширили: шляхом розміщення на сайтах "ЄС" та "Прямого".
Передісторія:
- Андрій Портнов був радником Віктора Януковича у 2011-2014 роках, заступником глави АП Януковича, членом Ради Нацбанку України. У 2005-2010 роках був головним юристом команди Юлії Тимошенко.
- Портнов виграв суд до ГПУ про захист честі, гідності та ділової репутації: суд визнав дії Генпрокуратури щодо Портнова "протиправними, весь обсяг інформації про нібито його причетність до трагічних подій на Майдані в лютому 2014 року недостовірним і невідповідним дійсності, зобов'язавши відновити його порушені права".
- У 2014 році Портнова було внесено до санкційного списку ЄС, однак екс-посадовець отримав шенгенську візуу Швейцарії.
- У 2015 році ГПУ оголосила підозру Портнову у тому, що він "незаконно заволодів" своєю викладацькою зарплатою, його було оголошено в розшук.
- У жовтні 2015 року стало відомо, що Суд Європейського союзу, розташований у Люксембурзі, зняв санкції з Портнова, а Печерський райсуд Києва зобов'язавслідство припинити розшук Портнова.
- Прокуратура Криму перевіряла інформацію про нібито причетність Портнова до постанови Верховної Ради Криму під час початку окупації півострова.
- У березні 2018 року стало відомо, що прокуратура відкрила справу за фактом можливого злочину Портнова. Провадження порушили статтею "державна зрада".
- У свою чергу екс-перший заступник глави АП заявив, що буде судитися з СБУ, яка заявила про його державну зраду.
- Вже в березні 2019 року суд визнав недостовірноюінформацію про те, що прокуратура порушила, а СБУ буде розслідувати справу щодо Портнова за статтею державна зрада.
- 19 травня 2019 року екс-заступник глави адміністрації президента-втікача Віктора Януковича Андрій Портнов повідомив про повернення в Україну.
- Після цього він почав подавати до Державного бюро розслідувань заяви зі звинуваченнями п’ятого президента України Петра Порошенка у скоєнні злочинів.
- Загалом після повернення в Україну Портнов написав уже понад 10 заяв до ДБР щодо Порошенка.
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