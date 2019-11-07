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У Києві "мінували" три станції метро, вибухівку не знашли

Четвер, 7 листопада 2019, 13:39

Три станції київського метро - "Золоті ворота", "Червоний хутір", "Академмістечко" - закривали у зв’язку з повідомленням про замінування.

Джерело: пресслужба КП "Київський метрополітен" у Facebook

Дослівно: "Станції "Золоті ворота", "Червоний хутір", "Академмістечко" зачинені. Отримано анонімне повідомлення про мінування".

Деталі: О 14:11 пресслужба метрополітену повідомила про відкриття всіх "замінованих" станцій. "Вибухонебезпечних предметів не виявлено. Метро працює у звичайному режимі"

Передісторія:

  • Тільки за перші дні листопада станції столичного метро закривали вже двічі через повідомлення про замінування: 1 листопада закривали "Хрещатик", "Арсенальну" та "Театральну", а 5 листопада "мінували" "Майдан Незалежності" та "Палац спорту".
  • Після перевірки правоохоронці не знаходили небезпечних предметів, але такі дзвінки кожного разу створюють незручності для сотень пасажирів.

Українська правда
Теми: Київметро
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