У Києві "мінували" три станції метро, вибухівку не знашли

Три станції київського метро - "Золоті ворота", "Червоний хутір", "Академмістечко" - закривали у зв’язку з повідомленням про замінування.

Джерело: пресслужба КП "Київський метрополітен" у Facebook

Дослівно: "Станції "Золоті ворота", "Червоний хутір", "Академмістечко" зачинені. Отримано анонімне повідомлення про мінування".

Деталі: О 14:11 пресслужба метрополітену повідомила про відкриття всіх "замінованих" станцій. "Вибухонебезпечних предметів не виявлено. Метро працює у звичайному режимі"

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