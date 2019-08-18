У мережі з'явилося відео, як наркобарон зумів втекти від СБУ перед екстрадицією

У мережі з'явилося відео моменту втечі наркобарона Амоса Дов Сільвера від силовиків під час екстрадиції в аеропорту "Бориспіль".

Відео було оприлюднено 18 серпня на facebook-сторінці Kyiv Operative.

Після проходження рамки металодетектору у терміналі аеропорту перед посадкою на літак чоловік зібрав свої речі, та очікував, поки супроводжуючі його силовики завершать процедуру перевірки.

В якийсь момент Дов Сільвер взяв кошик, в який складав речі для проходження контролю, і поставив його до інших, після чого попрямував у напрямку виходу з зони контролю, не привертаючи уваги силовиків.

Відійшовши кілька метрів, наркобарон, побачивши, що на нього не звертають уваги, кинувся навтьоки, навприсядки оминаючи загорожі. Жодної реакції на його втечу з боку силовиків не було.

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