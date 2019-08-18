У мережі з'явилося відео, як наркобарон зумів втекти від СБУ перед екстрадицією
У мережі з'явилося відео моменту втечі наркобарона Амоса Дов Сільвера від силовиків під час екстрадиції в аеропорту "Бориспіль".
Відео було оприлюднено 18 серпня на facebook-сторінці Kyiv Operative.
Після проходження рамки металодетектору у терміналі аеропорту перед посадкою на літак чоловік зібрав свої речі, та очікував, поки супроводжуючі його силовики завершать процедуру перевірки.
В якийсь момент Дов Сільвер взяв кошик, в який складав речі для проходження контролю, і поставив його до інших, після чого попрямував у напрямку виходу з зони контролю, не привертаючи уваги силовиків.
Відійшовши кілька метрів, наркобарон, побачивши, що на нього не звертають уваги, кинувся навтьоки, навприсядки оминаючи загорожі. Жодної реакції на його втечу з боку силовиків не було.
Що було раніше:
- 15 серпня Амос Дов Сільвер, засновник мережі масового розповсюдження каннабісу Telegrass, утік від правоохоронців в Україні перед екстрадицією до Ізраїлю.
- Перед посадкою на літак до Тель-Авіва у київському аеропорту з Сілвера зняли електронний браслет, щоб він міг пройти металодетектор, і наркоторговець утік.
- Співробітників СБУ, які відповідали за екстрадицію Сільвера, відсторонили від виконання службових обов’язків.
- Згодом в СБУ заявили, що втечі наркобарона під час його екстрадиції могли посприяти троє співробітників служби.
- Силовиків, які здійснювали екстрадицію наркобарона і самого Амоса Дов Сільверу було затримано.
- В ніч на 18 серпня наркобарона було екстрадовано з України.