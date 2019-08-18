У мережі з'явилося відео, як наркобарон зумів втекти від СБУ перед екстрадицією

22234 перегляди
Неділя, 18 серпня 2019, 17:54

У мережі з'явилося відео моменту втечі наркобарона Амоса Дов Сільвера від силовиків під час екстрадиції в аеропорту "Бориспіль".

Відео було оприлюднено 18 серпня на facebook-сторінці Kyiv Operative. 

Після проходження рамки металодетектору у терміналі аеропорту перед посадкою на літак чоловік зібрав свої речі, та очікував, поки супроводжуючі його силовики завершать процедуру перевірки.

В якийсь момент Дов Сільвер взяв кошик, в який складав речі для проходження контролю, і поставив його до інших, після чого попрямував у напрямку виходу з зони контролю,  не привертаючи уваги силовиків.

Відійшовши кілька метрів, наркобарон, побачивши, що  на нього не звертають уваги, кинувся навтьоки, навприсядки оминаючи загорожі.  Жодної реакції на його втечу з боку силовиків не було. 

Що було раніше: 

  • 15 серпня Амос Дов Сільвер, засновник мережі масового розповсюдження каннабісу Telegrass, утік від правоохоронців в Україні перед екстрадицією до Ізраїлю. 
  • Перед посадкою на літак до Тель-Авіва у київському аеропорту з Сілвера зняли електронний браслет, щоб він міг пройти металодетектор, і наркоторговець утік.
  • Співробітників СБУ, які відповідали за екстрадицію Сільвера, відсторонили від виконання службових обов’язків.
  • Згодом в СБУ заявили, що втечі наркобарона під час його екстрадиції могли посприяти троє співробітників служби.
  • Силовиків, які здійснювали екстрадицію наркобарона і самого Амоса Дов Сільверу було затримано
  • В ніч на 18 серпня наркобарона було екстрадовано з України. 

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: кримінал СБУ Бориспіль


powered by lun.ua
Матеріали за темою
У прокуратурі показали, як екстрадували наркобарона-втікача 18 серпня 2019, 13:06
У Франції клієнт застрелив офіціанта через повільне обслуговування 18 серпня 2019, 12:29
Наркобарона, який втік від СБУ, таки екстрадували 18 серпня 2019, 08:26
Усі новини
Головні новини
Ще трьох українців, ймовірно, перевели в СІЗО до моряків. Серед них Сущенко
РосЗМІ: Українських моряків готують до відправки на батьківщину
До фракції Порошенка приєдналися двоє самовисуванців
Арахамія каже, що інші партії самоусунулися від Кабміну: Хай ідуть лісом
Усі новини
Освіта

Правило зламалося: чому 10 000 годин практики не гарантують успіху

історія

Як заснували Спілку незалежної української молоді

Освіта

Як вчити англійську так, щоб вивчити