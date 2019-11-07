Угода про асоціацію потребує "приведення до реальності" - Кулеба

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Четвер, 7 листопада 2019, 11:02

Україна піднімає перед ЄС питання модернізації Угоди про асоціації.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", таку заяву віцепрем’єр з питань євроінтеграції Дмитро Кулеба зробив під час конференції "Торгові війни: мистецтво захисту".

"Перша за все, варто визнати - угода узгоджувалася в одній реальності, а тепер існує в іншій. Проте ми свідомо не використовуємо термін "перегляд угоди" - ми говоримо про те, що угоду треба привести у відповідність до реальності",- пояснив він.

"Перегляд – це дуже революційна річ. Це повний розбір угоди та перезбір з нуля. А це несе чималі ризики. Тому ми підходимо досить обережно, говорячи лише про модернізацію",- додав він.

В якості прикладу Кулеба нагадав про плани додати в угоду новий розділ, що буде стосуватися реформи в сфері юстиції.

"Це буде справді  революційна штука, там буде й захист персональних даних, й боротьба з корупцією, і митні питання",- додав віцепрем’єр.

Європейська правда
Теми: євроінтеграція асоціація ЄС


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