У поїзді на Житомирщині виникла загроза вибуху – провели евакуацію
Четвер, 7 листопада 2019, 10:32
Вибухотехніки та правоохоронці перевіряли поїзд №744 Львів – Дарниця, було евакуювано понад 400 пасажирів.
Джерело: пресслужба "Укрзалізниці"
Дослівно: "Вибухотехніки та правоохоронці перевіряють поїзд №744 Львів – Дарниця. Сьогодні близько 09:30 невідома особа повідомила про його замінування".
Деталі: Поїзд було зупинено о 09:37 на станції Обвідний. Пасажирів висаджено з поїзда. У поїзді знаходилося 420 пасажирів.
В "Укразалізниці" попросили вибачення за тимчасові незручності.
Об 11:25 "Укразалізниця" повідомила, що жодних небезпечних пристроїв в ході перевірки не було виявлено і поїзд відновив рух за маршрутом.
Нагадуємо:
- Тільки за перші дні листопада станції столичного метро закривали вже двічі через повідомлення про замінування: 1 листопада закривали "Хрещатик", "Арсенальну" та "Театральну", а 5 листопада "мінували" "Майдан Незалежності" та "Палац спорту".
- Після перевірки правоохоронці не знаходили небезпечних предметів, але такі дзвінки кожного разу створюють незручності для сотень пасажирів.