У поїзді на Житомирщині виникла загроза вибуху – провели евакуацію

Вибухотехніки та правоохоронці перевіряли поїзд №744 Львів – Дарниця, було евакуювано понад 400 пасажирів.

Джерело: пресслужба "Укрзалізниці"

Дослівно: "Вибухотехніки та правоохоронці перевіряють поїзд №744 Львів – Дарниця. Сьогодні близько 09:30 невідома особа повідомила про його замінування".

Деталі: Поїзд було зупинено о 09:37 на станції Обвідний. Пасажирів висаджено з поїзда. У поїзді знаходилося 420 пасажирів.

В "Укразалізниці" попросили вибачення за тимчасові незручності.

Об 11:25 "Укразалізниця" повідомила, що жодних небезпечних пристроїв в ході перевірки не було виявлено і поїзд відновив рух за маршрутом.

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