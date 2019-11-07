У поїзді на Житомирщині виникла загроза вибуху – провели евакуацію

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Четвер, 7 листопада 2019, 11:32

Вибухотехніки та правоохоронці перевіряли поїзд №744 Львів – Дарниця, було евакуювано понад 400 пасажирів.

Джерело: пресслужба "Укрзалізниці"

Дослівно: "Вибухотехніки та правоохоронці перевіряють поїзд №744 Львів – Дарниця. Сьогодні близько 09:30 невідома особа повідомила про його замінування".

Деталі: Поїзд було зупинено о 09:37 на станції Обвідний. Пасажирів висаджено з поїзда. У поїзді знаходилося 420 пасажирів.

В "Укразалізниці" попросили вибачення за тимчасові незручності.

Об 11:25 "Укразалізниця" повідомила, що жодних небезпечних пристроїв в ході перевірки не було виявлено і поїзд відновив рух за маршрутом.

Нагадуємо:

  • Тільки за перші дні листопада станції столичного метро закривали вже двічі через повідомлення про замінування: 1 листопада закривали "Хрещатик", "Арсенальну" та "Театральну", а 5 листопада "мінували" "Майдан Незалежності" та "Палац спорту".
  • Після перевірки правоохоронці не знаходили небезпечних предметів, але такі дзвінки кожного разу створюють незручності для сотень пасажирів.

Теми: Укрзалізниця транспорт


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