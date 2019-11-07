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Вибух "Мерседеса" в Києві: загинув поліцейський, ще двоє – у лікарні

Четвер, 7 листопада 2019, 11:05
Вибух Мерседеса в Києві: загинув поліцейський, ще двоє – у лікарні

Автомобіль "Мерседес" підірвав на Житомирській трасі у Києві мотоцикліст, у результаті вибуху загинув 40-річний поліцейський служби охорони, постраждав директор фармкомпанії Ігор Сало і його водій.

Джерело: коментар в.о. начальника поліції Києва Віктора Нечитайла на сайті поліції, джерела УП у правоохоронних органах 

 
Ігор Сало

Пряма мова Нечитайла: "Загиблим виявився працівник поліції охорони, який здійснює охорону згідно з договором. У лікарняних закладах перебувають підприємець та його водій.  

 

Встановлено, що до автомобіля ззаду під’їхав мотоцикліст, який поклав на дах автомобіля вибуховий пристрій, від’їхав на якусь відстань та, скоріше за все привів у дію вказаний пристрій".

Деталі: Наразі поліція встановлює осіб, причетних до злочину. Слідство розглядає кілька версій вибуху, але "пріоритетною є – підприємницька діяльність 57-річного чоловіка".

За даними джерел УП, в момент вибуху в авто також перебував директор фармкоманії Ігор Сало і його водій. 

Наразі вони з травмами різного ступеню госпіталізовані. За словами співрозмовника УП, ці травми їхньому життю не загрожують.  

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) ККУ.

Що було раніше: Близько 21:30 6 листопада на Житомирській трасі вибухнув "Мерседес" (AA0070MI). Повідомлялося, що вказавне авто належить директору фармацевтичної компанії Ігорю Салу, а від вибуху загинув його охоронець.

Що відомо про Ігоря Сала? 

Ігор Сало – московський бізнесмен, наближений до Віктора Медведчука. Його сім'я контролювала харківську фармакологічну групу компаній "Здоров'я". У цю групу входили три заводи в Харкові – "Здоров'я", "Здоров'я народу", "Дослідний завод ДНЦЛЗ", а також завод у Києві "Фармекс".

У 2008-2009 роках структури Сала отримали контроль над монопольним виробником інсуліну в Україні "Індар", а також над двома виробниками наркотичних препаратів – "Здоров'я народу" і "Дослідний завод ДНЦЛЗ" – шляхом виведення цих підприємств з державної власності.

Також повідомлялося, що у 2015 році Сало налагодив постачання вугілля із зони АТО на сході України.

Сала пов'язують з кіпрською Sovewick Holding Limited, яка у 2015 році уклала контракт з ПАО "Центренерго" на 2 млрд грн, Cortex Sales Limited з Гонконгу та московським ТОВ "Руснефтедообыча", які постачають вугілля для українських ТЕЦ.

У 2012 році, згідно з інформацією реєстру юросіб, у Sovewick Holding Limited була частка в харківському ТОВ "СБМ+", яка торгує нафтопродуктами. У 2016 році її контролювали структури азербайджанської корпорації Socar.

Але наприкінці 2012 року це був партнерський бізнес азербайджанців, Sovewick Holding Limited і бізнесмена Геннадія Йоффе, який володів мережею автозаправок у Харкові. Ще раніше партнером Йоффе був бізнесмен Володимир Сало, син Ігоря Сала.

Також партнерами Сала були Артур Гарибян, якого у харківських бізнес-колах пов'язують з контрабандними оборудками, та Олег Погореленко, якого пов'язують з діяльністю конвертаційних центрів. 

 

У 2016 році "Схеми" повідомляли, що родину народного депутата від "Блоку Петра Порошенка" Сергія Тригубенка та сім’ю бізнесмена Ігоря Сала помітили у літаку Gulfstream G200 Galaxy, який прибув до Києва з Італії.

Інше видання – "Наші Гроші" – публікувало розслідування про те, що народний депутат Тригубенко курує вугільну галузь нібито під наглядом першого заступника голови фракції БПП Ігоря Кононенка. 

Знати більше:

про бізнес Сала: Вугілля не пахне. Як російський бізнес продає енергоресурси із зони АТО  

про спільні перельоти Сала з екснардепом від БПП: "Схеми" показали, на яких літаках літають депутати

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Київвибух
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