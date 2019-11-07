Омбудсмен повідомила про погіршення здоров'я політв'язня Шумкова
Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила про погіршення стану здоров'я незаконно засудженого українця Олександра Шумкова, якого утримують в Росії.
Джерело: Facebook омбудсмена
Пряма мова: "Знову порушено права незаконно засудженого Олександра Шумкова, якого утримують в ФКУ Виправна колонія № 4 УФСИН России по Тверской области", - написала Денісова
Деталі: Омбудсмен повідомила, що після завершення голодування в Олександра Шумкова значно погіршився стан здоров'я, тому він зараз знаходиться у лікарні при колонії, де його утримують.
Олександра Шумкова турбує сильний головній біль, а також сильний біль в області спини та судоми. Українцю дають пігулки та вводять ін'єкції, не пояснюючи їх дію на організм. Співробітники лікувального закладу не надають необхідну медичну допомогу.
За словами Денісової шприци для ін'єкцій наповнюються в іншому приміщенні, що несе небезпеку отримати інфекційне захворювання.
"В невідкладному порядку звертаюся до Уповноваженого РФ з прав людини Татьяни Москалькової терміново вжити необхідних заходів, аби відновити права громадянина України, а саме сприяти проведенню повного медичного обстеження, за результатами якого надати відповідну кваліфіковану медичну допомогу", - заявила омбудсмен.
Передісторія:
- Олександр Шумков зник у вересні 2017 року.
- Пізніше стало відомо, що він перебуває в російському СІЗО, а перетнув кордон з РФ 23 серпня 2017 року.
- За даними джерел "Української правди" в прикордонній службі, 23 серпня Шумков нібито на авто законно перетнув українсько-російський кордон.
- Мати та друзі українця не вірять у те, що він добровільно міг поїхати до Росії, оскільки був активним учасником правого руху в Україні.
- 4 грудня 2018 року у Севському суді Брянської області РФ Шумковазасудили до 4 років загального режиму за участь в "екстремістській організації" (якою в РФ визнано "Правий сектор").
- 20 вересня 2019 року тітка політв’язня Людмила Шумкова розповіла, що племінник залучався українськими спецслужбами до спецоперацій. Під час однієї з них він і був викрадений.