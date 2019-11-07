Омбудсмен повідомила про погіршення здоров'я політв'язня Шумкова

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила про погіршення стану здоров'я незаконно засудженого українця Олександра Шумкова, якого утримують в Росії.

Джерело: Facebook омбудсмена

Пряма мова: "Знову порушено права незаконно засудженого Олександра Шумкова, якого утримують в ФКУ Виправна колонія № 4 УФСИН России по Тверской области", - написала Денісова

Деталі: Омбудсмен повідомила, що після завершення голодування в Олександра Шумкова значно погіршився стан здоров'я, тому він зараз знаходиться у лікарні при колонії, де його утримують.

Олександра Шумкова турбує сильний головній біль, а також сильний біль в області спини та судоми. Українцю дають пігулки та вводять ін'єкції, не пояснюючи їх дію на організм. Співробітники лікувального закладу не надають необхідну медичну допомогу.

За словами Денісової шприци для ін'єкцій наповнюються в іншому приміщенні, що несе небезпеку отримати інфекційне захворювання.

"В невідкладному порядку звертаюся до Уповноваженого РФ з прав людини Татьяни Москалькової терміново вжити необхідних заходів, аби відновити права громадянина України, а саме сприяти проведенню повного медичного обстеження, за результатами якого надати відповідну кваліфіковану медичну допомогу", - заявила омбудсмен.

Передісторія: