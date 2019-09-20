До викрадення політв’язня Шумкова причетні українські спецслужби – родичі

Колишній охоронець на той час лідера "Правого сектора" Дмитра Яроша Олександр Шумков залучався українськими спецслужбами до спецоперацій. В ході однієї з них він і був викрадений.

Джерело: інтерв’ю тітки політв’язня Людмили Шумкової 24 каналу.

Пряма мова Шумкової: "З кінця 2015 по 2017 роки включно Олександр працював у військовій прокуратурі на Херсонщині. Як військовослужбовець-контрактник з вищою юридичною освітою, він притягувався в якості дізнавача у військових правоохоронних органах, де займався розшуком і дізнанням дезертирів.

Розумієте, він притягувався українськими спецслужбами в певні спецоперації. Саме під час зустрічі з оперативним джерелом під час такої спецоперації Олександра викрали 16 серпня 2017 го з території України і перевезли через кордон в пункті Бачівськ і передали ФСБ в пункті Троєбортне".

Деталі: За її словами, про причетність українських силовиків до викрадення свідчить і те, що справа, в рамках якої проводили ту спецоперацію, спочатку проводила слідча група Головного управління Нацполіціі в Херсонській області.

Але після того, як у вересні 2018 року Олександр написав заяву, де виклав подробиці свого викрадення і зазначив, що вважає причетними до свого викрадення деяких посадових осіб військової прокуратури та спецслужб, цю справа передали за підслідністю до головного слідчого управління СБУ.

Шумкова також зазначила, що у Олександра не було надій потрапити в список на обмін, який відбувся 7 вересня. Чи потрапить він у наступний список на обмін невідомо. А просити помилування країни-агресора Олександр не буде.

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