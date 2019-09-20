До викрадення політв’язня Шумкова причетні українські спецслужби – родичі
Колишній охоронець на той час лідера "Правого сектора" Дмитра Яроша Олександр Шумков залучався українськими спецслужбами до спецоперацій. В ході однієї з них він і був викрадений.
Джерело: інтерв’ю тітки політв’язня Людмили Шумкової 24 каналу.
Пряма мова Шумкової: "З кінця 2015 по 2017 роки включно Олександр працював у військовій прокуратурі на Херсонщині. Як військовослужбовець-контрактник з вищою юридичною освітою, він притягувався в якості дізнавача у військових правоохоронних органах, де займався розшуком і дізнанням дезертирів.
Розумієте, він притягувався українськими спецслужбами в певні спецоперації. Саме під час зустрічі з оперативним джерелом під час такої спецоперації Олександра викрали 16 серпня 2017 го з території України і перевезли через кордон в пункті Бачівськ і передали ФСБ в пункті Троєбортне".
Деталі: За її словами, про причетність українських силовиків до викрадення свідчить і те, що справа, в рамках якої проводили ту спецоперацію, спочатку проводила слідча група Головного управління Нацполіціі в Херсонській області.
Але після того, як у вересні 2018 року Олександр написав заяву, де виклав подробиці свого викрадення і зазначив, що вважає причетними до свого викрадення деяких посадових осіб військової прокуратури та спецслужб, цю справа передали за підслідністю до головного слідчого управління СБУ.
Шумкова також зазначила, що у Олександра не було надій потрапити в список на обмін, який відбувся 7 вересня. Чи потрапить він у наступний список на обмін невідомо. А просити помилування країни-агресора Олександр не буде.
Нагадаємо:
- Олександр Шумков зник у вересні 2017 року.
- Пізніше стало відомо, що він перебуває в російському СІЗО, але законно пройшов перевірку на кордоні з РФ 23 серпня 2017 року.
- Власні джерела в прикордонній службі повідомляли "Українській правді", що в них є інформація про те, що 23 серпня Шумков нібито на авто, законно перетнув українсько-російський кордон.
- Мати та друзі українця не вірять у те, що він добровільно міг поїхати до Росії, оскільки був активним учасником правого руху в Україні.
- 4 грудня 2018 грудня у Севському суді Брянської області РФ Шумкову оголосили вирок – його засудили до 4 років загального режиму за участь у "екстремістській організації" (якою в РФ визнано "Правий сектор") на території України.