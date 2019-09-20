Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

До викрадення політв’язня Шумкова причетні українські спецслужби – родичі

П'ятниця, 20 вересня 2019, 18:50

Колишній охоронець на той час лідера "Правого сектора" Дмитра Яроша Олександр Шумков залучався українськими спецслужбами до спецоперацій. В ході однієї з них він і був викрадений.

Джерело: інтерв’ю тітки політв’язня Людмили Шумкової 24 каналу.

Пряма мова Шумкової: "З кінця 2015 по 2017 роки включно Олександр працював у військовій прокуратурі на Херсонщині. Як військовослужбовець-контрактник з вищою юридичною освітою, він притягувався в якості дізнавача у військових правоохоронних органах, де займався розшуком і дізнанням дезертирів.

Розумієте, він притягувався українськими спецслужбами в певні спецоперації. Саме під час зустрічі з оперативним джерелом під час такої спецоперації Олександра викрали 16 серпня 2017 го з території України і перевезли через кордон в пункті Бачівськ і передали ФСБ в пункті Троєбортне".

Деталі: За її словами, про причетність українських силовиків до викрадення свідчить і те, що справа, в рамках якої проводили ту спецоперацію, спочатку проводила слідча група Головного управління Нацполіціі в Херсонській області.

Але після того, як у вересні 2018 року Олександр написав заяву, де виклав подробиці свого викрадення і зазначив, що вважає причетними до свого викрадення деяких посадових осіб військової прокуратури та спецслужб, цю справа передали за підслідністю до головного слідчого управління СБУ.

Шумкова також зазначила, що у Олександра не було надій потрапити в список на обмін, який відбувся 7 вересня. Чи потрапить він у наступний список на обмін невідомо. А просити помилування країни-агресора Олександр не буде.

Нагадаємо:

  • Олександр Шумков зник у вересні 2017 року.
  • Пізніше стало відомо, що він перебуває в російському СІЗО, але законно пройшов перевірку на кордоні з РФ 23 серпня 2017 року.
  • Власні джерела в прикордонній службі повідомляли "Українській правді", що в них є інформація про те, що 23 серпня Шумков нібито на авто, законно перетнув українсько-російський кордон.
  • Мати та друзі українця не вірять у те, що він добровільно міг поїхати до Росії, оскільки був активним учасником правого руху в Україні.
  • 4 грудня 2018 грудня у Севському суді Брянської області РФ  Шумкову  оголосили вирок – його засудили до 4 років загального режиму за участь у "екстремістській організації" (якою в РФ визнано "Правий сектор") на території України.

"Українська правда" в Threads

Теми: політв'язніПравий секторХерсонська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Тарнавський: Інформація про те, що Росія взяла Мар'їнку – провокації

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

Усі новини...
політв'язні
Звільнений політв’язень Захтей поскаржився на відсутність допомоги від влади
Політв'язень Захтей виїхав з Росії: був у неволі понад 6 років
Політв’язнів із Сімферополя переводять у секретне СІЗО в Чонгарі на межі з Кримом
Останні новини
22:24
НАТО збільшив спільний військовий бюджет на 2024 рік на 12%
22:20
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА з кількох напрямків, в Одесі лунали вибухи
22:07
Місцева влада заборонила польським перевізникам заблокувати кордон у Дорогуську
21:52
відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ
21:25
Через удар РФ у слюсаря в Одесі двічі зупинилося серце, і він помер
21:23
Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор
21:09
В Арктиці зафіксували найтепліше літо за всю історію спостережень – вчені
21:01
"Київстар" сподівається відновити послуги смс і передачі даних уночі
20:41
В ЄС вважають, що Австрія погодиться на переговори про вступ України
20:40
Tesla відкличе більше 2 мільйонів електромобілів через проблеми з автопілотом
Усі новини...
Реклама: