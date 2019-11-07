В поліції розказали, хто тероризує киян "мінуванням" метро

Київське метро "мінували" 20 разів за 2019 рік. Більшість повідомлень про "мінування" надходить з Росії або окупованих територій.

Джерело: українська служба BBC з посиланням на прес-служби київського метрополітену та поліції Києва

Деталі: За даними київського метрополітену з 2014 року станції метро мінували 200 разів, в тому числі 20 у цьому році.

У таких випадках при необхідності закрити станцію на перевірку проводиться евакуація.

За даними поліції, більшість цих дзвінків та листів про мінування надходить з Росії або непідконтрольних територій Донбасу і Криму. Рідше трапляються хуліганські дзвінки, "мінують" метро люди, які мають психічні розлади.

Тимчасовий керівник управління комунікації Нацполіції Оксана Блищик розказала, що не реагувати на абсолютно всі мінування правоохоронці не можуть.

Пряма мова: "Ми не можемо ігнорувати повідомлення про мінування. Неважливо з якої території цей дзвінок надходить, це безпека і життя людей і ми все повинні перевіряти".

За її словами, бувають випадки, коли з одним тим самим текстом-погрозою надходять десятки листів з різних адрес, і, хоча, правоохоронці підозрюють, що це ймовірно фейк, все одно мають перевіряти об'єкти.

Також неправдиві повідомлення про мінування іноді поширюють люди в стані алкогольного сп'яніння, люди через якусь образу чи помсту, а ще студенти чи учні, які бажають зірвати іспити.

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